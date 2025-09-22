ez-toc]

Pleacă din Forța Dreptei pentru a se înscrie în USR

Alegerea USR pentru postul negociat este Elena Cornelia Micicoi, o consilieră județeană trecută prin mai multe partide. În urma desemnării, Micicoi va pleca din Forța Dreptei pentru a deveni membră USR.

În cadrul negocierilor pentru funcțiile de prefect care revin USR, Dominic Fritz a insistat ca un post să fie în Timiș, pe principiul „primar de reședință de județ la pachet cu prefect”.

În urma discuțiilor avute în weekend la Timișoara de conducerea USR, partidul a anunțat numele persoanei pe care o susține pentru ocuparea funcției: Cornelia Elena Micicoi, aleasă la alegerile din 2024 consilier județean din partea Alianței Dreapta Unită (USR + Forța Dreptei + PMP). Pe listele Alianței, Cornelia Micicoi a ajuns din postura de reprezentantă a partidului Forța Dreptei.

Cornelia Elena Micicoi a candidat la alegerile locale din 2024 din partea partidului Forța Dreptei. Foto: Facebook

„În contextul nominalizării sale la funcția de prefect, doamna Micioi va demisiona din funcția de consilier județean, având depusă adeziunea la USR”, a anunțat USR Timiș, după nominalizare.

„A dovedit competență și implicare”

Propunerea pentru funcția de prefect al județului Timiș a fost justificată de USR prin faptul că Micicoi „are o formare academică solidă, absolvind studiile universitare și masterul la Universitatea Politehnica din Timișoara, cu specializare în echipamente de calcul și automatizări, respectiv optimizarea structurilor de rezistență”.

„Studiile de bază sunt completate de formări internaționale atestate în domeniul managementului și antreprenoriatului (Open University Business School din Marea Britanie), leadershipului (LMI International) și politicilor sociale (Harvard)”, a mai transmis USR.

Partidul a mai arătat că, din 2020, de când a fost aleasă prima dată consilier județean, Cornelia Elena Micicoi „și-a valorificat pregătirea teoretică în cei peste 20 de ani de carieră în management, antreprenoriat și proiecte sociale”.

„A format și a condus echipe, companii și ONG-uri cu impact real în comunitate. A creat locuri de muncă, a atras finanțări nerambursabile, a promovat incluziunea socială și a fost implicată activ în dezvoltarea mediului de afaceri local. (…) Din 2022, a devenit membră în Biroul Adunării Regiunilor Europene, fiind extrem de implicată în promovarea cooperării interregionale și reprezentarea intereselor județene și regionale la nivel european”, și-a mai justificat USR propunerea făcută.

USR a mai punctat că „prin întreaga sa activitate, doamna Micicoi a dovedit competență și implicare, un profil tehnocrat, completat de calitate umană”. „Experiența complexă și concretă în domeniul administrației și anvergura europeană a activității sale sunt elemente valoroase și necesare în procesul de modernizare și eficientizare a sectorului public. USR crede că instituția prefectului trebuie să fie garantul respectării legii în județ și să pună în aplicare principiile și politicile Guvernului Ilie Bolojan”, a mai transmis USR, după nominalizarea Corneliei Micicoi.

Cornelia Elena Micicoi a fost propusă pentru funcția de prefect al județului Timiș din partea USR. Foto: Facebook

„A fost surprinzător pentru mine. Evident că am răspuns pozitiv”

Cornelia Micicoi a mărturisit că, fiind membră Forța Dreptei, nu se aștepta să i se propună să fie prefect din partea USR. „A fost surprinzător pentru mine, evident. Presupun că, lucrând împreună ca o echipă pentru alegerile locale și județene, mi-am demonstrat calitățile pe care conducerea USR Timiș le-a considerat necesare pentru această poziție”, a declarat Cornelia Micicoi.

Consiliera județeană nominalizată pentru funcția de prefect de Timiș a sugerat că a acceptat propunerea lui Fritz fără să stea pe gânduri. „Evident că sunt onorată și am răspuns pozitiv la această propunere extrem de onorantă. Ca obiectiv îmi doresc, evident, să pun în practică viziunea Guvernului Ilie Bolojan în teritoriu, dar mai ales îmi propun să facem ca aceste reforme, care sunt extrem de importante, să fie cât mai suportabile pentru cetățenii județului, pentru că nu va fi ușor”, a mai explicat Cornelia Micicoi.

Explicații pentru traseismul politic

În martie 2024, deputatul USR de Timiș Cătălin Drulă condamna „ultimul asalt asupra democrației”, prin care PNL și PSD, care formau atunci coaliția de guvernare, „au dat liber la traseismul politic”.

Înainte de asta, în decembrie 2023, Cornelia Micicoi (președinte al organizației de femei a Pro România și consilier județean Pro România) își anunța trecerea la PNL, alături de primărița Pro România de la Otelec, Silvia Fechete.

Cornelia Micicoi spunea, odată cu trecerea de la Pro România la PNL, că a crezut că „buturuga mică poate să răstoarne carul mare”. Ca să nu își piardă mandatul de consilier județean, Elena Micicoi nu și-a dat demisia și formal din Pro România, trecând la PNL doar „cu sufletul”.

„Mie mi se pare o ipocrizie maximă ca de la poarta Parlamentului în sus, spre Parlamentul European, să fie nepotrivire de caracter, iar până la poarta Parlamentului să fie traseism. N-am să renunț la calitatea de consilier județean. Este o funcție administrativă pe care mi-am asumat-o, pentru care am muncit și pentru care cetățenii acestui județ m-au învestit. Mi-am câștigat locul pe listă prin muncă. Am fost, e adevărat, votată pe o listă Pro România, dar au fost foarte mulți oameni care au votat Pro România la Consiliul Județean și datorită mie, drept pentru care încrederea acestor alegători eu n-am să o înșel”, spunea Cornelia Elena Micicoi în conferința de presă prin care își anunța trecerea la PNL.

Convinsă să se alăture PNL-ului de președintele CJ și al PNL Timiș de la vremea respectivă, Alin Nica, Cornelia Micicoi a plecat din PNL, alături de Nica, în momentul în care conducerea centrală a PNL a refuzat să îl susțină pe Alin Nica la șefia CJ Timiș, în favoarea PSD-istului Alfred Simonis. Astfel, la alegerile din 2024, Micicoi a ajuns să candideze, ca reprezentantă a partidului Forța Dreptei, pe listele Alianței Dreapta Unită, din care făcea parte și USR.

Alin Nica anunța, într-o conferință de presă, că șapte membri Pro România trec la PNL Timiș, doar verbal, altminteri și-ar pierde mandatul cei care ocupă funcții publice. Printre ei și consilierul județean Elena Micicoi. Foto: expressdebanat.ro

Întrebată cum vede trecerea ei prin mai multe partide în condițiile în care unii reprezentanți ai USR au condamnat traseismul, Cornelia Micicoi a răspuns: „Haideți să lămurim puțin partea asta cu traseismul. Așa este, eu am intrat în politică la Pro România. Am candidat și am dus campania electorală pentru Pro România la alegerile europarlamentare, locale și prezidențiale împreună cu colegii mei de atunci. Am obținut o poziție de consilier județean și am reprezentat Pro România din această poziție în cadrul Consiliului Județean Timiș. Din păcate, Pro România a fost un proiect care s-a încheiat, aș putea zice, aproape înainte de a se naște. Chiar dacă formal acest partid mai există, el nu mai are nici oameni și nici… Adică un partid nu poate să existe fără oameni”.

Cornelia Micicoi a obținut o poziție de consilier județean și pe listele Pro România. Foto: Facebook

Viitoarea prefectă de Timiș mai spune că, deși a fost prezentată ca o achiziție a PNL nu a apucat niciodată să fie membră cu acte în regulă a PNL.

„Din cauza situației care a fost creată de conducerea națională a Partidului Național Liberal, care a hotărât, știți bine, la acel moment să facă o alianță cu PSD și să nu mai meargă în alegeri singur, o parte din colegii mei care au venit împreună cu mine din Pro România, și alții care au fost în PNL, am hotărât să mergem împreună cu domnul președinte Alin Nica separate. Principial, nu am putut fi de acord cu faptul că acea conducere a PNL-ului central a putut să facă așa ceva, total împotriva doctrinelor și chiar a deciziilor luate pe plan local de către membrii din conducerea PNL și din birou politic-județean”, a mai declarat Cornelia Elena Micicoi.

„Moral mi se pare că așa trebuie să procedăm”

În aprilie 2024, Hotnews arăta că trei firme controlate de Cornelia Elena Micicoi au încheiat contracte de achiziții directe cu primării sau instituții din Timiș pentru amenajarea de locuri de joacă, lichide pentru întreţinerea piscinei, produse de papetărie, mobilier sau echipamente electrocasnice şi IT.

Potrivit sursei citate, cu Primăria Variaș, condusă de un coleg de partid, una dintre firmele controlate de Cornelia Micicoi a încheiat contracte de achiziție directă în valoare de 115.000 de euro.

După nominalizarea pentru funcția de prefect, Cornelia Micicoi a declarat că nu știe dacă are o obligație legală de a ieși din firmele în care apare, dar consideră că are obligația morală de a renunța la implicarea în societăți.



„Cred că este și o obligație legală, dar consider că e una morală. Eu și în momentul în care am devenit consilier județean am renunțat la anumite contracte pe care le aveam cu instituții care erau subordonate, ca să zic așa, Consiliului Județean. Acest lucru o să-l fac și acum. Din fericire am construit de-a lungul timpului echipe, am colegi foarte capabili și o să le predau lor să conducă și să ducă mai departe business-urile create. Moral mi se pare că așa trebuie să procedăm”, a mai declarat Cornelia Elena Micicoi.

Fotografii: Facebook

