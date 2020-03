De Iulia Marin,

Mai multe cadre medicale de la spitalul din Cluj și-au căutat și achiziționat echipament de protecție, din banii lor. Asta deoarece consideră că nu au primit protecție corespunzătoare din partea instituției, după cum au acuzat ei.

În plus, angajații instituției o acuză pe Adela Golea, directorul medical al spitalului, că i-a jignit, numindu-i „isterici și paranoici”.

Contactată de Libertatea, directoarea spune că oamenii sunt speriați, dar nu în toate cazurile temerile lor sunt și justificate.

Există protecție pentru oameni, ne-am adaptat. Nu e de șapte stele, e de trei stele, dar trebuie să fie funcțional. Da, există o spaimă generală. Acum toți vor să fie cosmonauți, indiferent dacă au sau nu expunere. Cred că trebuie să ne protejăm fiecare pe nivelul nostru de expunere și să avem grijă de resurse. Producția este aproape zero peste tot. Adela Golea, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Cluj:

Adela Golea

Cât despre jignirile aduse personalului medical care poartă echipament, Adela Golea neagă. Ea spune că a învățat personalul din subordine să se protejeze și altfel și că a încercat să încropească măsuri de protecție, chiar în lipsa celor necesare.

“V-am zis, nu avem Chicago Hope. Mi-am apărat mereu colegii când am fost șef, știu în ce condiții lucrează și nu sunt împotriva lor, dar trebuie să ne adaptăm la ce avem. Nu mi se pare fair să zici că nu ai nimic. Sunt și alte metode prin care pot reduce riscul de a mă contamina, încerc să mă protejez cu altceva. Nu ai salopetă – iei cagulă impermeabilă, halat impermeabil. Mi-am luat o colegă și le-am zis: OK, astea sunt materialele, să vedem cum le putem combina, să le combinăm astfel încât să oferim protecție. Protecție 100% nu s-a putut nicăieri. Dar, până la urmă, meseria asta ne-am asumat-o cu un risc”, a explicat aceasta.

“Acum ies la iveală toate problemele”

Spitalul Județean Cluj este una dintre cele mai vechi unități sanitare din țară și al doilea ca mărime din România. Primele pavilioane datează din anul 1892, fapt care, spun sursele noastre, împiedică formarea unui circuit epidemiologic funcțional.

Concret, medicii nu au spații special amenajate și trasee aparte pentru pacienții suspecți de COVID-19, pentru personalul care lucrează cu ei și pentru deșeurile rezultate în urma procedurilor cu risc de contaminare.

Spitalul Clininc Județean de Urgență Cluj-Napoca

“Cea mai mare problemă este că spitalele din județul Cluj sunt vechi. Județeanul este din 1892. Faceți circuite valide! Ne chinuim ca naiba să facem circuite, spații, trasee, pentru că acum ies la iveală toate problemele și, dintr-o dată, nu le mai poți ocoli. E dezastru! De aceea, încercăm să găsim soluții compensatorii. Se dorește preluarea Spitalului Polaris, care e nou, dar care are alte circuite, are lifturi, are tot ce trebuie. Epidemiologii încearcă să le dea de cap, dar sunt într-o situație ingrată”, au declarat surse din rândul cadrelor medicale pentru Libertatea.

Manager: “Nu se găsesc echipamente pe piață”

Managerul Spitalului Județean de Urgență Cluj, Petre Șușca, ne-a spus că, într-adevăr, unitatea sanitară duce lipsă de stocuri de echipament de protecție.

Am vorbit cu o firmă din China, aștept oferta lor de preț, volumele și greutatea, să vedem câte încap. Nu se găsesc echipamente pe piață la noi, cererea este foarte mare și oferta… este cea care e. Mai avem comenzi făcute, dar mare parte dintre ele încă nu au sosit. Petre Șușca, managerul Spitalului Județean de Urgență Cluj:

