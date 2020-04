De Ana Hațeg,

Un băiat de 15 ani din Rehebe, o așezare Yanomami de pe Râul Uraricoera, a murit joi, 9 aprilie, la o zi după ce a ieșit pozitiv la testul pentru COVID-19, a anunțat ministrul Sănătății din Brazilia.

Băiatul era internat la Roraima General Hospital din Boa Vista din 3 aprilie.

E prima victimă înregistrată în rândul populației indigene, iar autoritățile se tem acum că virusul ar putea șterge aceste triburi de pe fața Pământului.

Conform Socio-Environmental Institute, noul coronavirus a fost dus pe teritoriul Yanomami de minerii care au pătruns ilegal în rezervație.

20.000 de mineri ilegali intră și ies de pe teritoriul Yanomami fără a fi controlați de nimeni. Ei sunt, fără dubiu, principalul vector de transmitere a agentului patogen. Trebuie luate urgent măsuri de protecție a populației indigene, pentru că este extrem de vulnerabilă în fața COVID-19. În lipsa măsurilor, vom asista la un genocid. Socio-Environmental Institute, Brazilia:

Yanomami, cel mai mare trib din America de Sud, trăiește în așezări împrăștiate prin jungla care se întinde în nordul Braziliei și sudul Venezuelei. Populația ar însuma, conform datelor Survival International, 38.000 de indivizi.

Asociația Populațiilor Indigene din Brazilia (APIB, în original, The Association of the Indigenous People of Brazil) susține că băiatul de 15 ani din Rehebe nu ar fi, de fapt, prima victimă făcută de COVID-19 într-un trib local, ci a treia.

Brazilia are în prezent aproape 20.000 de cazuri confirmate de COVID-19 și a raportat 1.074 de decese.

Citeşte şi:

Campania Firea-Streinu-Cercel, o bombă biologică: cu două perechi de mănuşi pe zi, o asistentă ar trebui să ia sânge şi exudat de la zeci de oameni. Cercel: “Şi care-i problema?”

Ce se întâmplă cu cabinetele stomatologice? ”Cei corecți și-au pus lacătul pe ușă, iar alții fac bani în criza COVID-19 fiind vectori de contagiune”

Primarul comunei carantinate din Suceava, motivări halucinante despre cum a dat adeverințe ca să plece zeci de oameni la muncă în Germania, de la aeroportul din Cluj

GSP.RO Americanii au calculat care va fi prima zi în care nu vor mai exista decese cauzate de COVID-19

HOROSCOP Horoscop 11 aprilie 2020. Scorpionii primesc un impuls de nerefuzat