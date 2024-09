Duminică s-a aflat că fiica Ralucăi Moianu s-a căsătorit la doar 19 ani și e însărcinată. Evenimentul a avut loc sâmbătă, în prezența familiilor lor și a prietenilor apropiați. După ce Mara și Virgil Boglea, avocatul care i-a devenit soț, au spus marele DA la ofițerul Stării Civile, toți s-au îndreptat spre restaurantul unde a avut loc petrecerea și unde îndrăgostiții au anunțat că vor avea un băiețel.

Îmbrăcată într-o rochie mini, din dantelă, Mara nu s-a dat de gol că e însărcinată până la marele anunț. Ea și Virgil Boglea, care are 33 de ani, vor deveni părinți anul următor. Nimic nu i-a împiedicat pe cei doi să își trăiască povestea de iubire, nici diferența de vârstă de 14 ani dintre ei.

Raluca Moianu, prezentatoare a emisiunii „Iartă-mă”, s-a bucurat pentru fiica ei, ea a purtat la cununia civilă a Marei o bluză extravagantă albastră, cu fustă bleumarin și pantofi negri. „Ea e totul pentru mine. My Precious. Să fiţi fericiţi! Să vă iubiţi mereu!”, a scris, pe Facebook, Raluca Moianu, fosta prezentatoare a emisiunii „Iartă-mă!”. Tot ea a arătat și câteva imagini de la fericitul eveniment.

Cine e Virgil Boglea, soțul Marei

În vârstă de 33 de ani, Virgil Boglea e avocat. El a studiat la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara. Totodată, în Baroul București,, el a intrat din anul 2015. În presă s-a scris că a lucrat ca avocat pentru Gigi Becali, pentru echipa de fotbal FCSB.

În ceea ce o privește pe Mara, fiica Ralucăi Moianu, în 2023, ea a susținut examenul de Bacalaureat, unde a trecut cu brio peste toate probele, iar ulterior a dat admiterea la facultatea mult dorită. A reușit, căci a fost admisă la Facultatea de Drept din București, acolo unde e studentă acum.

În paralel, Raluca Moianu a anunțat în 2023 că Mara s-a și angajat, avea atunci un job part time chiar la un notariat. Muncea chiar în domeniul pe care a ales să îl studieze. „Mara este acum studentă la Universitatea București, la Facultatea de Drept a dat. Așa a vrut ea, așa am făcut. S-a integrat rapid, foarte repede. Are niște colegi de an foarte buni, cu care se înțelege bine”, a spus fosta prezentatoare de televiziune pentru Click.

Pentru aceeași sursă, Raluca Moianu a făcut dezvăluiri despre planurile fiicei sale, care vrea să devină magistrat după ce termină facultatea. „Mara își dorește să ajungă magistrat, dar eu vreau să ajungă notar mai degrabă, pentru a avea o viață mai liniștită. Ce își dorește ea este multă bătaie de cap, procese peste procese și tot așa”, spunea vedeta de televiziune.

Pe când era adolescentă, Mara și-a pierdut tatăl. „Avea 13 ani. A fost foarte, foarte complicat, dar ne-am avut una pe alta. M-am adaptat situației, eu am apelat și la un psiholog. Am vrut să o duc pe Mara la psiholog, dar ea nu a vrut. Mi-a zis că vorbește cu mine orice și am fost întotdeauna foarte deschise”, spunea la TV vedeta.

