Cu mare bucurie și mândri, Raluca Moianu, prezentatoarea emisiunii „Iartă-mă”, a anunțat în weekend că Mara, fiica ei, s-a căsătorit civil cu Virgil Boglea, care e avocat. La vremea respectivă, vedeta de televiziune a adresat cuplului o urare scurtă, pe rețelele de socializare

„Ea e totul pentru mine. My Precious. Să fiţi fericiţi! Să vă iubiţi mereu!”, a scris, pe Facebook, Raluca Moianu, fosta prezentatoare a emisiunii „Iartă-mă!”. Tot ea a arătat și câteva imagini de la fericitul eveniment. Acum, Raluca Moianu a revenit într-un interviu pentru viva.ro. Întrebată dacă fiica ei nu cumva s-a grăbit cu nunta, având în vedere că are 19 ani și că e studentă la Facultatea de Drept, ea a zis: „Nu cred că există un timp pentru ceva, cred că se întâmplă când vrea Dumnezeu.

Dar, da, s-au hotărât repede. El a cerut-o în iunie, atunci s-au gândit, probabil, că vor face nunta în septembrie. După aceea, au aflat că vor fi părinți, și uite așa…”. Mara e și însărcinată cu Virgil Boglea, vor deveni peste doar câteva luni părinții unui băiețel.

Raluca Moianu: „S-au cunoscut la niște prieteni, printr-un prieten comun”

Tot ea a dezvăluit și cum a început povestea de iubire dintre Mara și soțul ei. Cumva, meseria i-a adus împreună. „S-au cunoscut la niște prieteni, printr-un prieten comun, așa ceva. Tot într-un mediu de avocați și…

Nu la curs, pentru că el nu este profesor, este avocat de penal, dar are cabinetul lui și, repet, nu este profesor. Nu e în facultate. Discuția lor a început printr-un subiect comun, cum e zona aceasta, ramura asta a meseriei, când el i-a spus că e avocat de penal. Așa a început discuția între ei. Tot legat de zona profesională. Știu că toată lumea a fost luată prin surprindere, dar asta e viața!”, a mai explicat vedeta.

Cine e Virgil Boglea, soțul Marei

În vârstă de 33 de ani, Virgil Boglea e avocat. El a studiat la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara. Totodată, în Baroul București,, el a intrat din anul 2015. În presă s-a scris că a lucrat ca avocat pentru Gigi Becali, pentru echipa de fotbal FCSB.

În ceea ce o privește pe Mara, fiica Ralucăi Moianu, în 2023, ea a susținut examenul de Bacalaureat, unde a trecut cu brio peste toate probele, iar ulterior a dat admiterea la facultatea mult dorită. A reușit, căci a fost admisă la Facultatea de Drept din București, acolo unde e studentă acum.

În paralel, Raluca Moianu a anunțat în 2023 că Mara s-a și angajat, avea atunci un job part time chiar la un notariat. Muncea chiar în domeniul pe care a ales să îl studieze. „Mara este acum studentă la Universitatea București, la Facultatea de Drept a dat. Așa a vrut ea, așa am făcut. S-a integrat rapid, foarte repede. Are niște colegi de an foarte buni, cu care se înțelege bine”, a spus fosta prezentatoare de televiziune pentru Click.

Pentru aceeași sursă, Raluca Moianu a făcut dezvăluiri despre planurile fiicei sale, care vrea să devină magistrat după ce termină facultatea. „Mara își dorește să ajungă magistrat, dar eu vreau să ajungă notar mai degrabă, pentru a avea o viață mai liniștită. Ce își dorește ea este multă bătaie de cap, procese peste procese și tot așa”, spunea vedeta de televiziune.

