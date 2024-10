Sâmbătă, în mare discreție, fiica Ralucăi Moianu s-a căsătorit la doar 19 ani și e însărcinată. Mirii s-au prezentat alături de familiile lor și de prietenii apropiați la ofițerul Stării Civile și au spus cel mai hotărât DA. Cea care a atras atenția la eveniment a fost Mara, mireasa care a optat pentru o rochie ivore, din dantelă, la care a asortat sandale și un buchet superb cu flori albe. De cealaltă parte a fost mirele, foarte elegant, care a optat pentru un costum maro, cu eșarfă la gât.

Nici Raluca Moianu, soacra mică nu s-a lăsat mai prejos, ea a purtat la cununia civilă a fiicei sale o bluză extravagantă albastră, cu fustă bleumarin și pantofi negri. „Ea e totul pentru mine. My Precious. Să fiţi fericiţi! Să vă iubiţi mereu!”, a scris, pe Facebook, Raluca Moianu, fosta prezentatoare a emisiunii „Iartă-mă!”.

Teo Trandafir: „Deci o să fie mamaie Raluca? Mamaie = bunică”

Vestea fericită a fost anunțată și în emisiunea „Follow Us”, prezentată de Ilinca Vandici și Teo Trandafir. „La 19 ani și însărcinată! Cam așa s-a măritat fiica Ralucăi Moianu, cunoscuta realizatoare de televiziune”, a spus Ilinca Vandici la Kanal D.

Imediat, Teo Trandafir a reacționat râzând. „Raluca Moianu e bunică! Jesus Christ! Mamaie!!! O să îl legene pe cel mic pe picioare! E fetiță, băiețel? Că nu sunt bunică încă, de aia râd. Eu o să o pun pe nepoata mea sau pe nepotul meu să îmi spună pe nume. (…) Deci o să fie mamaie Raluca? Mamaie = bunică. Știi că e frumoasă, deșteaptă și tânără. Și să fii mamaie…”, a spus ea.

Ulterior, Ilinca Vandici le-a făcut urări tinerilor căsătoriți. „Fiica Ralucăi Moianu, Mara, s-a căsătorit la doar 19 ani. Ideea e că au fost la Starea Civilă, ea purtând o rochiță scurtă, albă, foarte drăguță, soțul, un avocat de 33 de ani.

Nu s-a prins lumea că e însărcinată până în momentul în care au ajuns la local unde au serbat fericitul eveniment și atunci au și făcut anunțul. Atunci au spus că Mara e și însărcinată. Cred că sarcina e mică! (…) Oricum, Mara e superbă! Casă de piatră!”, a mai zis prezentatoarea.

Cine e Virgil Boglea, cel care i-a devenit soț Marei

Virgil Boglea e avocat. El a studiat la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara. Totodată, în Baroul București, el a intrat din anul 2015.

În ceea ce o privește pe Mara, fiica Ralucăi Moianu, în 2023, ea a susținut examenul de Bacalaureat, unde a trecut cu brio peste toate probele, iar ulterior a dat admiterea la facultatea mult dorită. A reușit, căci a fost admisă la Facultatea de Drept din București, acolo unde e studentă acum.

În paralel, Raluca Moianu a anunțat în 2023 că Mara s-a și angajat, avea atunci un job part time chiar la un notariat. Muncea chiar în domeniul pe care a ales să îl studieze. „Mara este acum studentă la Universitatea București, la Facultatea de Drept a dat. Așa a vrut ea, așa am făcut. S-a integrat rapid, foarte repede. Are niște colegi de an foarte buni, cu care se înțelege bine”, a spus fosta prezentatoare de televiziune pentru Click.

