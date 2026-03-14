Arestată din greșeală chiar în timp ce-și îngrijea nepoții

Angela Lipps, în vârstă de 50 de ani și bunică a cinci nepoți, a fost arestată pe 14 iulie 2025, chiar în timp ce avea grijă de patru copii.

O echipă de ofițeri federali americani a descins în casa sa, reținând-o sub amenințarea armelor. Ulterior, a fost extrădată la peste 1.200 de mile distanță, în Fargo, Dakota de Nord, unde a fost acuzată de implicare într-o schemă organizată de fraudă.

„A fost atât de înfricoșător. Încă revăd totul în minte, iar și iar”, a declarat Lipps pentru WDAY News, citat de The Independent.

Potrivit documentelor judiciare obținute de WDAY News, ancheta poliției din Fargo a început în aprilie și mai 2025, după ce mai multe bănci au raportat incidente de fraudă. Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins o femeie folosind un ID militar fals pentru a retrage zeci de mii de dolari.

Aceste imagini au fost analizate cu ajutorul unui software de recunoaștere facială, iar rezultatul a indicat că suspecta ar fi Angela Lipps. Ulterior, un detectiv al cazului a comparat fotografiile din rețelele sociale și permisul de conducere al lui Lipps cu imaginile surprinse de camere.

Închisoare fără dovezi

Deși Lipps a afirmat că nu a fost niciodată în Dakota de Nord și că nu călătorise vreodată cu avionul, ea a fost reținută fără cauțiune timp de patru luni în Tennessee, în așteptarea procedurilor de extrădare. „Nu cunosc pe nimeni din Dakota de Nord și nu am fost niciodată acolo”, a declarat ea.

Reținută ca fugară, Lipps a fost informată că fusese acuzată de patru capete de acuzare pentru utilizarea neautorizată a informațiilor de identificare personală și patru capete de acuzare de furt. Pentru a-și apăra cauza, ea a fost nevoită să călătorească în Dakota de Nord.

Pe 30 octombrie 2025, Lipps a fost transferată din închisoarea din Tennessee în Fargo, unde a apărut în fața instanței pentru prima dată pe 31 octombrie. Avocatul său desemnat, Jay Greenwood, a obținut documente financiare care dovedesc că în perioada în care au avut loc infracțiunile, Lipps se afla în Tennessee. „În aceleași momente în care cineva retrăgea bani din bănci în Dakota de Nord, ea își depunea cecurile de securitate socială, cumpăra țigări dintr-o benzinărie sau pizza, sau folosea o aplicație de plată pentru a comanda Uber Eats”, a explicat Greenwood.

Eliberată în Ajunul Crăciunului

Pe 19 decembrie 2025, poliția din Fargo a intervievat-o pentru prima dată în închisoarea Cass County. La doar cinci zile după, în Ajunul Crăciunului, autoritățile au renunțat la acuzații, iar Lipps a fost eliberată. Totuși, aceasta s-a trezit blocată în Fargo, în toiul iernii, fără haine groase și fără resurse.

„Aveam haine de vară pe mine, nici măcar o geacă. Era atât de frig afară, zăpada era peste tot, eram speriată. Voiam doar să plec, dar nu știam ce să fac sau cum să mă întorc acasă”, a povestit Lipps.

Avocați locali i-au oferit ajutor, plătindu-i cazarea la un hotel și mâncarea de sărbători. Adam Martin, fondatorul organizației F5 Project din Fargo, a condus-o personal pe Lipps până la Chicago, de unde aceasta a reușit să se întoarcă în Tennessee.

O viață întreagă distrusă de un algoritm

Incidentul a lăsat urme adânci în viața femeii. „Mă bucur doar că s-a terminat. Nu mă voi mai întoarce niciodată în Dakota de Nord”, a spus ea. Lipps susține că niciun reprezentant al poliției din Fargo nu și-a cerut scuze pentru această greșeală.

Cazul său reprezintă al optulea arest documentat în Statele Unite din cauza erorilor unui software de recunoaștere facială, relatează Independent. Criticii avertizează că lipsa unor verificări suplimentare poate transforma o coincidență algoritmică într-un dezastru personal.

