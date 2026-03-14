Cât costă benzina și motorina, sâmbătă, 14 martie 2026: a opta scumpire în această lună

Ultimele cinci zile au adus majorări consecutive de prețuri

Prețul benzinei continuă să crească în benzinăriile din România. Sâmbătă, 14 martie, prețul pentru un litru de benzină standard a urcat cu 9 bani, ajungând la 8,49 lei în stațiile Petrom, liderul pieței, conform datelor analizate de Economica. Și ceilalți distribuitori aliniază prețurile la nivelul celor de la Petrom. În schimb, motorina a rămas stabilă la 8,95 lei pe litru. Creșterea de sâmbătă marchează a opta scumpire a benzinei în luna martie.

De la începutul acestei luni, carburanții s-au scumpit în opt rânduri, iar ultimele cinci zile au adus majorări consecutive de prețuri, după cum urmează: pe 14 martie cu 9 bani la benzină, pe 13 martie cu 9 bani la motorină, pe 12 martie cu câte 9 bani la ambele tipuri de combustibil, pe 11 martie cu 1 ban la benzină și 2 bani la motorină, pe 10 martie cu 10 bani la benzină și 15 bani la motorină, pe 6 martie cu 9 bani la motorină, pe 5 martie cu câte 9 bani și pe 4 martie cu câte 15 bani la ambele produse, precedate în februarie de majorări pe 28 februarie cu 3 bani la benzină și 5 bani la motorină, pe 25 februarie cu câte 3 bani, pe 24 februarie cu câte 6 bani, pe 20 februarie cu câte 5 bani, iar pe 18 și 13 februarie cu câte 2 bani pe litru pentru ambele sortimente.

În total, în doar 14 zile, benzina s-a scumpit cu 44 de bani pe litru, iar motorina cu 71 de bani. Această dinamică îngrijorătoare vine pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. De la izbucnirea tensiunilor în regiune, prețurile carburanților din România au fost ajustate în mod constant în sus.

Propuneri pentru plafonarea prețurilor

În fața acestor scumpiri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus premierului Ilie Bolojan și liderilor coaliției măsuri pentru limitarea efectelor conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România, potrivit unui document obținut de Libertatea. Este vorba de o propunere pentru emiterea unei Ordonanțe de Urgență. Scopul este declararea unei situații de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, precum și stabilirea unui preț maxim pentru motorină și benzină standard.

Scrisoarea a fost adresată lui Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR) și Varujan Pambuccian (minorități). „Precizăm că prezentarea în detaliu a soluțiilor propuse, reiterate mai jos, au fost transmise și către domnul Ilie-Gavril BOLOJAN, Prim-ministru, cu adresa Ministerului Energiei nr. 1392/BGI/12.03.2026”, scrie în document.

Ministrul Energiei vrea instituirea unui preţ maximal de vânzare a produselor petroliere, care poate fi actualizat lunar, prin hotărâre de Guvern. Preţul propus este de 8,41 lei/l la benzină standard şi 8,86 lei/l pentru motorină standard. Prin OUG, acesta propune şi acordarea unei subvenţii în valoare de 0,25 lei/litru inclusiv TVA, operatorilor economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali – persoane fizice şi juridice, precum şi control al exportului de produse petroliere. Măsurile ar urma să se aplice pe 6 luni şi apoi prelungite cu câte 3 luni, în funcţie de situaţie.

Sprijin pentru transportatorii rutieri şi pentru agricultură

De asemenea, este propus sprijin pentru transportatorii rutieri şi pentru agricultură.

În cazul transportatorilor, propunerea se referă la modificarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorină utilizată drept combustibil pentru motor, în sensul prelungirii aplicării acesteia până la 31 decembrie 2026, al majorării cuantumului ajutorului la 1 leu/litru şi aplicării unui nivel redus al accizei de 1900 lei/1000 litri pentru motorina achiziţionată în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026.

În cazul agricultorilor, este propusă scutirea integrală de la plata accizei.

Prețul petrolului, constant peste 100 de dolari

La nivel internațional, prețul petrolului continuă să urce, în ciuda eforturilor de a stabiliza piața. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a anunțat cea mai mare eliberare coordonată de rezerve strategice din istorie, echivalentul a 400 de milioane de barili, însă efectul a fost contracarat de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic crucial pentru transportul maritim de petrol, este afectată de perturbări, ceea ce alimentează temerile legate de o criză prelungită de aprovizionare. Sâmbătă, 14 martie 2026, cotația țițeiului Brent a atins 103,1 dolari pe baril.

Creșterea prețurilor internaționale se reflectă direct în costurile carburanților din România, punând presiune suplimentară pe bugetele consumatorilor.

