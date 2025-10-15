Au fost stabilite despăgubiri de 1,3 milioane de lei

În februarie 2022, fostul primar a fost trimis în judecată pentru distrugere, violarea sediului profesional şi sustragerea de înscrisuri. În dosar, care se judecă la Judecătoria Topoloveni, s-au stabilit despăgubiri totale de 1,3 milioane de lei, potrivit ziarului „Ancheta”.

Pentru a strânge suma pe care fostul primar o are de plată, i s-a pus sechestru pe toate bunurile, inclusiv pe cotețele animalelor.

Judecătorii au dispus măsuri asigurătorii pentru toate bunurile aflate în posesia lui Mihai Marin. Printre acestea se află două cotețe de păsări, evaluate la 770 de lei, respectiv 550 de lei, și unul pentru animale, evaluat la 440 de lei, dar și o polată pentru lemne, evaluată la 420 de lei.

Pe lista bunurilor indisponibilizate se mai află un autoturism Dacia Logan, terenuri intravilane și extravilane și două case de locuit. Cu toate acestea, averea primarului nu poate acoperi nici pe departe prejudiciile cerute

Toate bunurile imobile şi mobile aflate în proprietatea fostului primar au o valoare minimă totală de 194.417 lei, conform unui proces-verbal întocmit de organele de cercetare penală.

Cum a fost incendiată Primăria Beleți-Negrești

Conform procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni, în noaptea de 12 spre 13 decembrie 2021, Mihai Marin a intrat în curtea sediului primăriei cu autoturismul de serviciu.

Avea intenţia clară de a incendia clădirile primăriei. Primarul a confecţionat mai multe torţe, cu ajutorul unor beţe din lemn găsite în magazia cu lemne şi a unor cârpe.

Acesta a forţat apoi uşa de acces de la magazia de pe latura de vest a sediului primăriei, de unde a luat mai mulți litri de motorină. După ce a dat foc Primăriei Beleţi-Negreşti, Mihai Marin a fugit cu maşina de serviciu, ascunzându-se în aceeaşi noapte la Mănăstirea Prislop, potrivit rechizitoriului procurorilor.

Flăcările au fost zărite de către vecini, care au anunțat imediat autoritățile, reușind să limiteze proporţiile dezastrului.

Mihai Marin s-a aflat în arest timp de 7 luni, iar în ianuarie 2024 s-a întors la primărie, unde a rămas în funcție până la alegerile din toamna trecută.



