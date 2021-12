Timișorenii s-au înghesuit la inaugurarea târgului de Crăciun, care va rămâne deschis până pe 17 ianuarie. Peste 400.000 de beculețe vor lumina orașul în perioada Crăciunului și a Anului Nou. Sunt aceleași lumini și ornamente folosite în anii trecuți, plus câteva decorațiuni noi.

Startul târgului s-a dat cu un spectacol dedicat Zilei Naționale a României. Pe scena din Piața Libertății au fost programați să urce Ansamblul Timișul și soliștii Olguța Berbec, Angelica Flutur, Răzvan Rădos, Petrică Miulescu Irimică. După spectacolul folcloric a fost programat un moment numit „Timișul feat. TM Groove”.

Accesul este permis doar cu certificatul verde, cei care nu dețin documentul pot admira din afara gardurilor doar bradul de 10.000 de euro închiriat de Casa de Cultură și ieslea sau cupola de lumini, scrie Tion.

Și weekendul trecut, la târgurile de Crăciun din marile orașe din țară au fost cozi, atât în București, cât și în Sibiu și Cluj.

În Capitală, zeci de oameni au stat la coadă să intre la târgul de Crăciun din Piața Universității, care a fost inaugurat vineri seară. Anul acesta, accesul este permis doar celor care au certificat verde COVID.

Și la târgul de Crăciun din Sibiu a fost aglomerat. Oameni din toate colțurile țării au făcut sâmbătă seară cozi imense la intrare în târgul de Crăciun din Piața Mare.

Alexandru Rafila, ministrul sănătății, a declarat, marți seară, într-o intervenție pentru postul B1TV, că este greu de spus dacă vor exista sau nu relaxări de sărbători. Rafila a insistat pe respectarea regulilor, dând exemplu târgurile de Crăciun și concertele, unde nu se poartă în permanență masca de protecție.

„Mi-e greu să vă spun ce se va întâmpla peste un interval de 3-4 săptămâni, dar eu am o preocupare față de ce se întâmplă în acest moment. Am văzut ieri la Brașov, la târgul de Crăciun, că era o mare frenezie, am văzut concerte care nu aveau nimic de-a face cu măsuri de bază care să prevină transmiterea. Dacă oamenii vor să aibă sărbători cât mai aproape de normalitate, ar trebui să se comporte cât mai precaut în această perioadă”, a explicat Alexandru Rafila, ministrul sănătății, marți seară, la postul B1TV.

