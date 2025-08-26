Cuprins:
Prins pe autostrada Arad-Nădlac
Suspectul are 30 de ani și a fost prins marți seara, pe autostrada Arad-Nădlac, de către polițiștii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. El a fost reținut.
Se pare că acesta ar fi coordonat, prin telefon, atacul care a avut loc la data de 19 august, în București.
Un cetățean turc în vârstă de aproximativ 26 de ani a tras nu mai puțin de 6 focuri de armă miercuri dimineață, 20 august, în direcția terasei Freddo din Centrul Vechi al Capitalei.
Nimeni nu a fost rănit
Poliţia Capitalei a anunţat că s-a intervenit pe o stradă din sectorul 3, după ce, pe terasa unui local, o persoană a tras mai multe focuri de armă. Nimeni nu a fost rănit. „La data de 20 august, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă”, a transmis Poliția Capitalei.
A tras 6 focuri în direcția terasei
„Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) şi ar fi tras 6 focuri în direcţia terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat şi depistat la scurt timp”, au precizat polițiștii. Seara, procurorii Parchetului Tribunalului București l-au reținut pentru 24 de ore pe turc. Deocamdată, nu au fost făcute publice alte detalii și nu se cunoaște nici motivul gestului.
Procurorii Parchetului Tribunalului București au anunțat joi, 21 august, că cetățeanul turc care a tras 6 focuri de armă ziua precedentă în Centrul Vechi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, principala acuzație fiind tentativă de omor calificat.
