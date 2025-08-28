Astfel, firmele mici din România cu o cifră de afaceri sub 395.000 lei vor putea aplica regimul special de TVA și în alte state membre ale UE, cu condiția ca la nivelul Uniunii să nu depășească plafonul de 100.000 euro și să respecte limitele de scutire din statul membru respectiv.

În acest regim, întreprinderile nu colectează TVA pentru livrările de bunuri și servicii, dar nici nu pot deduce TVA pentru achiziții, a precizat Executivul.

Prin această măsură, România transpune în legislația națională Directiva UE 2020/285, care oferă întreprinderilor mici posibilitatea de a beneficia de regimul de scutire și în alte state membre.

Guvernul a explicat că firmele care au depășit plafonul de 300.000 lei în august 2025 nu sunt obligate să se înregistreze imediat în scopuri de TVA, decât dacă trec și pragul nou de 395.000 lei.

În acest caz, înregistrarea trebuie solicitată cel târziu până la 10 septembrie 2025, iar regimul normal de taxare se aplică de la aceeași dată.

De asemenea, firmele înființate înainte de 2025, dar și cele nou-înființate în 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la 1 septembrie 2025 pentru că au depășit plafonul vechi de 300.000 lei, vor putea cere radierea din evidența TVA și aplicarea regimului special de scutire, dacă în anul 2024 nu au depășit 300.000 lei și, până la data cererii, nu au trecut de noul prag de 395.000 lei.

Cererile se vor depune la organul fiscal între 1 și 10 ale lunii următoare perioadei fiscale, iar anularea va fi valabilă din momentul comunicării deciziei.

Totodată, ordonanța transpune și prevederi europene privind TVA pentru servicii furnizate online sau prin mijloace virtuale. Acestea vor fi impozitate în statul membru de consum, adică acolo unde clientul este stabilit, are domiciliul sau reședința.