Pentru Martin Miller, situația reprezintă o oportunitate. Miller deține o reprezentanță de mașini electrice second-hand în sud-vestul Londrei și a înregistrat cea mai aglomerată sâmbătă din istorie la o săptămână după începerea războiului, pe 28 februarie, odată cu bombardarea Iranului de către Israel și Statele Unite.

Conflictul a perturbat transportul maritim în Strâmtoarea Hormuz, prin care sunt transportate aproximativ 20% din rezervele mondiale de petrol.

Prețul curentului electric este mult mai mic decât cel al carburanților, dar stațiile electrice sunt mult mai rare decât benzinăriile, iar timpii de încărcare mult mai mari.

„Vindem foarte, foarte repede”

Miller se grăbește acum să-și completeze stocurile. „Vindem mașinile foarte, foarte repede”, a spus el, adăugând că clienții magazinului său, numit EV Experts, se tem că prețurile la benzină vor crește și mai mult.

Angajații săi au cumpărat mai multe mașini electrice la licitații „ca nebunii”, a spus el, „pentru că suntem siguri că această tendință va continua”.

Datele guvernului britanic arată că, la 16 martie, prețurile medii ale benzinei pe litru în Marea Britanie au crescut cu 7% de la începutul războiului. În Uniunea Europeană, acestea au crescut cu 8%, potrivit Comisiei Europene.

În România, motorina premium a atins 10 lei pe litru.

În America, prețul mediu al unui galon de benzină a crescut cu 27% de la sfârșitul lunii februarie, ajungând la 3,72 dolari, a anunțat marți Administrația pentru Informații Energetice a SUA. Un galon are 3,79 litri.

Șocul din 1973 a favorizat producătorii japonezi

Istoria a demonstrat că șocurile prețurilor petrolului pot duce la schimbări structurale în obiceiurile de cumpărare ale consumatorilor de mașini.

Criza energetică din anii 1970 i-a determinat pe cumpărătorii de mașini din SUA să opteze pentru vehicule mai mici, ceea ce a favorizat producătorii auto japonezi și a erodat cota de piață a rivalilor lor americani.

Analiștii spun că recentele creșteri bruște ale prețurilor combustibilului probabil nu vor modifica semnificativ imediat modelele de cumpărare a mașinilor noi.

E nevoie de o creștere susținută pentru schimbarea comportamentelor

Adesea este nevoie de o perioadă susținută de prețuri ridicate sau de depășirea unui prag psihologic înainte ca cumpărătorii de mașini să-și îndrepte atenția către opțiuni mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, au afirmat observatorii din industrie.

„Consumatorii reacționează puternic la prețurile benzinei, dar de obicei este nevoie ca acestea să atingă o anumită cifră rotundă”, a spus Kevin Roberts, director de informații economice și de piață la platforma online CarGurus.

„Pragul de 4 dolari (pe galon) ar putea fi cel de urmărit”, a spus el, menționând că acesta a fost un punct de cotitură pentru interesul față de vehiculele electrice în timpul ultimului șoc petrolier, în 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina.

Unii nu vor să aștepte

Zach Xavier, un client din SUA, nu a vrut să aștepte. Vineri, el a vizitat Recharged, un dealer de vehicule electrice second-hand din Richmond, Virginia, împreună cu soția sa, pentru a schimba un SUV cu motor cu combustie pe unul electric și a cumpărat, de asemenea, un al doilea vehicul electric, mai mic.

„Încerc să mă grăbesc înainte ca toată lumea să intre în panică”, a spus el.

Până în prezent, prețurile mai mari nu par să fi descurajat cumpărătorii de mașini noi din SUA, conform activității de pe unele site-uri de cercetare a vehiculelor.

Firma de cercetare CarGurus a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că nu a observat încă schimbări majore în căutările de vehicule electrice.

Un alt site, Edmunds, a afirmat că ponderea cumpărătorilor interesați de vehicule electrificate în prima săptămână de la începerea războiului a crescut ușor, de la 20,7% în săptămâna precedentă la 22,4%.

Europa, mai pregătită de trecere

O creștere a interesului pentru vehiculele electrice este mai probabilă în Europa, unde mașinile complet electrice au reprezentat 19,5% din vânzări anul trecut și unde se reintroduc facilități fiscale guvernamentale pentru achizițiile de vehicule electrice.

În Germania, traficul legat de vehiculele electrice pentru dealerul auto online MeinAuto a crescut cu 40% de la începutul războiului din Iran.

„Consultările noastre au relevat, de asemenea, că multe persoane se concentrează în prezent mai intens asupra costurilor de exploatare ale mașinilor lor”, a declarat compania într-un comunicat.

Într-un sondaj realizat pe 12 martie în Germania de către piața online Carwow, la care au participat 1.164 de persoane, 48% dintre respondenți au afirmat că creșterea prețurilor la combustibil „le-ar influența decizia de a lua în considerare achiziționarea unui vehicul electric sau hibrid”.

Între 2 și 12 martie, până la 66% dintre cumpărători se interesau de vehiculele electrice, față de 55% la sfârșitul lunii februarie, a precizat Carwow.

Cine profită

Producătorul vietnamez de stat VinFast vede o oportunitate de marketing, oferind o reducere de 3% la mașinile electrice și de 5% la scuterele electrice pentru persoanele care trec de la vehiculele pe benzină „pe fondul volatilității prețurilor globale la combustibil”.

Conform Vietnam Petroleum Group, la 9 martie, prețurile benzinei crescuseră cu 50% de la începutul războiului.

Pe piața americană, experții din industrie spun că o trecere majoră la vehiculele electrice este puțin probabilă, cu excepția cazului în care prețurile combustibililor vor crește mult mai mult. Vânzările de vehicule electrice au reprezentat doar 7,7% din vânzările de mașini noi anul trecut, iar vânzările au scăzut după ce administrația Trump a eliminat o reducere fiscală federală de 7.500 de dolari pentru cumpărătorii de vehicule electrice.

Un studiu realizat de grupul de servicii pentru dealeri Cox Automotive a constatat că majoritatea consumatorilor americani ar lua în considerare trecerea la un vehicul electric sau hibrid dacă prețurile benzinei ar ajunge la 6 dolari pe galon.

Stephanie Valdez-Streaty, directoarea departamentului de analiză a Cox, a declarat că creșterea prețului combustibilului ar putea afecta vânzările de autovehicule din SUA în general, deoarece se adaugă la incertitudinea crescândă a cumpărătorilor de mașini din SUA cu privire la tarife și la preocupările mai ample legate de inflație și economie.

Chinezii turează motoarele electrice la maximum

Creșterea prețurilor la carburanți vine ca o mănușă pentru producătorii chinezi.

BYD a depășit Tesla și a devenit cel mai mare producător mondial de mașini electrice, în vreme ce Leapmotor, Xpeng și NIO își cresc producția masiv.

De asemenea, restul producătorilor clasici, precum Chery, Geely, SAIC, Great Wall Motors sau Changan oferă deja modele hibride în Europa.

Aceștia au fost forțați de tarifele vamale impuse de UE, de până la 35%, pentru mașinile electrice. Hibridele sunt taxate doar cu 10%.

Aceștia mai au un avantaj față de europeni: prețul. Dacă modelele electrice sau hibride ale producătorilor europeni sunt mult mai scumpe decât cele termice, la constructorii chinezi modelele electrificate sunt la paritate cu cele clasice.

Și vin în Europa cu prețuri sub cele ale producătorilor de pe Bătrânul Continent.

Mai mult, chinezii au venit cu inovații pentru a elimina problemele mașinilor electrice, respectiv încărcarea lentă și autonomia mică. BYD a lansat recent stații flash ce fac un plin în 9 minute și baterii cu autonomie de o mie de kilometri.

De asemenea, Arcfox, o marcă a grupului BAIC, a lansat o mașină ce face un plin 99 de secunde utilizând un sistem de schimbare a bateriei dezvoltat de gigantul CATL, cel mai mare producător de baterii din lume.