Pe 6 martie, marca Arcfox a anunțat că s-a alăturat ecosistemului de schimbare a bateriilor Choco-SEB al CATL și a lansat simultan o imagine teaser a unei versiuni de sedan electric.

Potrivit companiei, vehiculul va suporta înlocuirea ultrarapidă a bateriei, un singur schimb fiind finalizat în doar 99 de secunde.

Modelul prezentat ar putea fi Arcfox S3, a cărui lansare este prevăzută pentru trimestrul al doilea, sau noul Alpha S5, care dispune deja de baterii CATL și o platformă de 800 V, scrie sursa citată.

Chinezii lansează mașina electrică ce poate face un plin în 99 de secunde
Reclama Arcfox ce promite schimbarea bateriei în 99 de secunde

Cine sunt actorii

BAIC, al cărui nume vine de la Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC), este un gigant de stat din industria auto chineză.

Anul trecut, BAIC Group a comercializat 1,8 milioane de vehicule, iar în aceșt an țintește 2,2 milioane. Spre comparație, Renault a livrat anul trecut 2,3 milioane de mașini cu tot cu Dacia și cu marca sa sport Alpine.

CATL este cel mai mare producător mondial de baterii pentru mașini electrice, compania chineză având o cotă de aproximativ 38%. Compania este privată, fiind listată pe bursa din Shenzen.

BAIC și CATL au menținut un parteneriat de lungă durată. Cele două părți au semnat un acord de cooperare strategică încă din septembrie 2022.

În iunie 2024, au aprofundat colaborarea, concentrându-se pe domenii precum tehnologia inteligentă a șasiului și serviciile de schimbare a bateriilor.

Stații de schimbare ultrarapidă

Anul trecut, în aprilie 2025, CATL a organizat în Shanghai un eveniment de lansare pentru noile vehicule compatibile cu sistemul său de schimbare a bateriilor Choco-SEB.

În cadrul evenimentului, compania a anunțat planurile de a introduce 10 modele ce permit schimbarea de baterii, dezvoltate împreună cu cinci producători de automobile – FAW, Changan, BAIC, Chery și GAC.

Printre acestea se numără un sedan electric de familie de înaltă calitate, cu caroserie largă, dezvoltat de marca Arcfox a BAIC.

Arcfox nu a dezvăluit încă informații detaliate despre model. Cu toate acestea, speculațiile din industrie sugerează că vehiculul ar putea fi Arcfox S3, care se așteaptă să fie lansat în al doilea trimestru al acestui an.

Modelul este poziționat ca un sedan electric de familie cu caroserie largă, în stil coupe, dezvoltat pe platforma electrică pură de nouă generație a BAIC New Energy și proiectat pentru a suporta schimbarea bateriilor.

O altă opinie sugerează că vehiculul ar putea fi noul Arcfox Alpha S5, care a început să fie comercializat la începutul lunii martie.

Modelul este echipat cu baterii CATL în întreaga gamă și este construit pe o platformă de 800 V, oferind baza tehnică pentru a suporta compatibilitatea schimbării bateriilor.

Chinezii lansează mașina electrică ce poate face un plin în 99 de secunde
Modelul Arcfox Alpha S5 Foto: Arcfox

GAC a lansat și ea un model cu schimbare similară a bateriei

De remarcat faptul că Aion, marca electrică a Guangzhou Automobile Group (GAC) a anunțat cu o zi înainte că versiunea cu schimb de baterii a modelului Aion RT va fi lansată în aprilie anul acesta.

Acesta va deveni al doilea model GAC Aion care va suporta sistemul Choco-SEB al CATL, după Aion UT.

Versiunea Aion RT cu schimb de baterii va fi lansată în aprilie.

GAC este tot un gigant de stat. Acesta a realizat anul trecut 1,72 de milioane de automobile, dar vrea să ajungă la două milioane în acest an.

Chinezii lansează mașina electrică ce poate face un plin în 99 de secunde

Rețea extinsă masiv

În ceea ce privește infrastructura, rețeaua CATL de schimb de baterii se extinde rapid.

Datele arată că, la 23 ianuarie, rețeaua Choco-SEB acoperea 46 de orașe mari și avea un total de 1.107 stații de schimb.

Conform celei mai recente foi de parcurs, rețeaua intenționează să instaleze peste 3.000 de stații de schimb de baterii în peste 140 de orașe până în 2026, construind în același timp o rețea de schimb de baterii pe autostrăzi.

Pe termen lung, CATL își propune să creeze o rețea de aproximativ 30.000 de stații de schimb și să introducă un model de franciză pentru a accelera expansiunea.

Pe urmele NIO

Producătorul de baterii CATL nu este singurul care oferă această posibilitate de schimbare a bateriilor: constructorul auto NIO are deja cea mai extinsă rețea de acest fel, cu peste 3.700 de stații existente deja și planuri de a adăuga încă o mie în acest an.

Stațiile acesteia oferă însă un schimb ceva mai lung, de 3-5 minute.

Baterii mai mari, încărcare mai rapidă

Stațiile de schimb pentru baterii sunt doar o metodă de a reduce timpul. Cealaltă este creșterea capacității bateriilor și a vitezi de încărcare.

BYD a lansat ieri generația a doua a bateriilor Blade, ce promit autonomie de peste o mie de kilometri.

De asemenea, constructori precum Chery, FAW si Dongfend au anunțat baterii solid-state, care au o densitate energetică mai mare.

FAW a anunțat că bateria sa solid-state permite o autonomie chiar de 1.600 de kilometri.

În fine, Changan a anunțat primul model cu baterii sodiu-ion, acestea putând funcționa la -50 de grade Celsius fără pierdere a autonomiei. Bateriile respective sunt realizate tot de CATL.

