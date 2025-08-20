Reacția Walmart

O probă de creveți pane a fost testată pozitiv pentru substanțe radioactive, dar FDA a precizat că aceasta „nu a intrat în comerțul din Statele Unite”. Consumatorii din 13 state americane au fost sfătuiți să arunce produsele din trei loturi specifice.

Un purtător de cuvânt al Walmart a declarat: „Sănătatea și siguranța clienților noștri sunt întotdeauna o prioritate absolută. Am emis o restricție de vânzare și am retras acest produs din magazinele noastre afectate. Colaborăm cu furnizorul pentru a investiga situația.”

Clienții care au achiziționat produsele retrase pot solicita o rambursare integrală în orice magazin Walmart.

Detalii despre contaminare

Creveții proveneau de la un furnizor indonezian căruia i-au fost refuzate mai multe containere de transport către SUA. O livrare a fost testată pozitiv pentru cesiu-137, o formă radioactivă a cesiului.

FDA a precizat că nivelul detectat nu reprezintă un pericol acut, dar expunerea pe termen lung ar putea crește riscul de cancer. Cesiul-137 este produs prin reacții nucleare și este prezent în cantități mici în mediul înconjurător la nivel global.

Măsuri de precauție

Creveții retrași au fost comercializați în 13 state, inclusiv Alabama, Florida, Georgia și Texas. FDA a avertizat că absența cesiului-137 în alte produse testate nu exclude posibilitatea contaminării.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina sursa contaminării și a preveni incidente similare în viitor. Consumatorii sunt sfătuiți să fie vigilenți și să urmeze recomandările FDA și Walmart privind produsele potențial afectate.

