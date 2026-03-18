O petrecere între prieteni s-a transformat într-o tragedie

Victima, un tânăr care lucra în Germania, se întorsese recent în țară. Pentru a marca revederea, a organizat un grătar în compania unor prieteni, inclusiv a tatălui adolescentului. La un moment dat, tânărul și adolescentul de 16 ani au plecat împreună la un magazin din sat pentru a cumpăra băuturi și mâncare. Pe parcursul drumului, între cei doi a izbucnit un conflict, iar adolescentul l-a agresat fizic pe bărbatul de 24 de ani, lovindu-l până l-a lăsat fără suflare.

După crimă, a încercat să afle dacă va ajunge la închisoare

Potrivit procurorului Ingrid Botezatu, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, adolescentul s-a întors la locul faptei după agresiune, îngrijorat că victima ar putea supraviețui și să îl denunțe.

„Ulterior, gândindu-se că victima dacă și-ar reveni ar putea să-l denunțe la Poliție, inculpatul a revenit la locul agresiunii și a dat foc hainelor victimei”, a explicat procurorul.

După comiterea crimei, băiatul de 16 ani s-a dus la o vecină din sat pentru a-i cere să-i „ghicească în cărți”, sperând să afle dacă va ajunge la închisoare.

„La mine a venit băiatul și a zis că a omorât un om. Ei, și eu nu l-am crezut că am văzut că era băut. A zis că am venit să-mi tragi în cărți, cred că mă duc la pușcărie. Băi, nu mai vorbi prostii, ieși afară! Nu l-am crezut, absolut deloc nu l-am crezut”, a declarat vecina.

Cum a fost găsit adolescentul după ce a comis fapta

După incident, adolescentul a plecat pe jos spre casa mamei sale din localitatea Brădicești, județul Iași. A fost găsit acolo de poliție, după ce autoritățile au fost alertate.

„Noi am anunțat imediat poliția și a venit. Nu mi-a zis multe lucruri, n-am reușit să stau de vorbă cu el, eu tot încercam să-l întreb, să mă conving că nu e adevărat”, a povestit mama tânărului.

Vecinii familiei sunt șocați de cele întâmplate. „Eu am bănuit că s-au certat, dar nicidecum să se ajungă la acest fapt. Nu știu, nu-mi vine să cred. El de multe ori venea pe la tatăl său aici și când venea îl trimiteam și îmi lua pâine, îmi lua ce aveam nevoie. Era foarte corect și nu m-am gândit…”, a spus un vecin.

În prezent, adolescentul se află în custodia poliției și este cercetat pentru omor calificat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE