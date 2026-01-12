Omorul a avut loc în noaptea de 25/26 iulie 1999, când inculpatul a pătruns fără drept în locuinţa victimei, situată într-un sat din judeţul Tulcea.

„Prin exercitarea unor acte de violenţă/constrângere inculpatul a întreţinut un raport sexual cu victima. Totodată, pentru a împiedica victima să ţipe/facă zgomot şi astfel să alarmeze vecinii/trecătorii, precum şi pentru a ascunde săvârşirea infracţiunilor de viol şi violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violenţă gravă asupra persoanei vătămate”, au transmis procurorii, într-un comunicat de presă.

Astfel, bărbatul a produs victimei multiple leziuni traumatice grave care i-au provocat decesul. Un singurr amănunt nu a luat în calcul, și anume, urmele lăsate la locul comiterii faptei, detaliu important care i-au ajutat pe anchetatori să-l captureze, pe baza analizelor genetice.

„Menţionăm că printre probele administrate în cauză se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Institutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., care arată că profilul genetic al inculpatului – identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare – este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obţinut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei”, au mai explicat procurorii.

În prezent, dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Tulcea. Inculpatul se află în arest preventiv, fiind capturat în toamna anului trecut.