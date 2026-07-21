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Un bărbat în vârstă de 79 de ani din statul Colorado a fost arestat pentru uciderea prin strangulare a unei femei în Grapevine, Texas, comisă în 1981, potrivit documentelor instanței și evidențelor penitenciarului.

Larry Dean Brown este în prezent deținut în închisoarea județului Tarrant, fiind acuzat de crimă cu premeditare.

Larry Dean Brown. Foto: Tarrant County Jail
Larry Dean Brown. Foto: Tarrant County Jail

Descoperirea crimei

În februarie 1981, poliția din Grapevine a răspuns unui apel la 911 făcut de iubitul victimei, care a declarat că a găsit-o pe Beverly Bruneau, în vârstă de 35 de ani, moartă pe podeaua sufrageriei apartamentului său.

Femeia avea un cordon electric înfășurat în jurul gâtului și urme de sânge pe față. Potrivit documentelor instanței, Bruneau prezenta mai multe leziuni compatibile cu o luptă, iar apartamentul părea scena unei altercații violente, având urme de sânge pe diverse suprafețe, inclusiv pe chiuveta bucătăriei.

Un martor, vecin al victimei, a declarat că a auzit un bărbat strigând „Doamne!” și cerând ajutorul poliției.

În timpul investigației, s-a descoperit că Bruneau lucra ca însoțitoare de bord la aceeași companie aeriană unde partenerul său era angajat, însă acesta a negat orice implicare, susținând că se afla la muncă în momentul crimei.

Suspectul principal

Ancheta i-a condus pe polițiști la cea mai bună prietenă a victimei, Thelma Brown, și soțul acesteia, Larry Brown, fost pilot și inginer la compania aeriană Braniff.

Thelma Brown și Bruneau erau coproprietarele unei case din Dallas, distrusă de două incendii suspecte înainte de crimă.

Potrivit documentelor, Larry Brown avea un comportament evaziv în timpul interogatoriilor din 1981 și prezenta o rană proaspătă la degetul mare, însă nu a fost reținut atunci.

Un nou impuls în anchetă

În 2025, anchetatorii din Grapevine au redeschis cazul și au descoperit legături între Brown și un posibil motiv financiar.

Documentele arată că Bruneau și Thelma Brown aveau un contract ipotecar comun, iar moartea uneia dintre ele ar fi dus la acoperirea unei părți din datorie printr-o poliță de asigurare.

După ce Thelma s-a căsătorit cu Larry Brown, cuplul ar fi făcut presiuni asupra lui Bruneau pentru a o elibera pe Thelma de obligațiile financiare, însă aceasta a refuzat.

Situația s-a tensionat, iar la scurt timp, casa din Dallas a fost incendiată, iar Bruneau a fost ucisă.

Descoperirea ADN-ului incriminator

În 2010, avansul tehnologic a permis analiza ADN a probelor păstrate de la autopsia lui Bruneau. S-a identificat un profil ADN aparținând unui bărbat necunoscut, dar fără potriviri în baza de date.

În 2026, Departamentul de Poliție din Grapevine a colaborat cu Biroul Șerifului din Larimer County, unde locuia Larry Brown, colectând ADN de pe o sticlă de sos barbeque și pe una de suc din gunoiul său.

Probele analizate au identificat o potrivire cu sângele găsit pe hainele victimei. Larry Brown a fost arestat în februarie 2026 și transferat în închisoarea din județul Tarrant, fiind acuzat de crimă.

Poliția din Grapevine și avocatul lui Larry Brown, Colin McLaughlin, nu au oferit alte declarații.

Tehnologia ADN, o cheie în rezolvarea cazurilor vechi

„Acesta este pur și simplu un exemplu de bună aplicare a legii”, a declarat criminologul Alex del Carmen.

„De aceea este atât de importantă păstrarea probelor. Ele pot contribui la soluționarea cazurilor chiar și după zeci de ani”

Dacă ați fost victima unei infracțiuni, nu vă pierdeți speranța. Tehnologia ne va ajuta în cele din urmă să prindem făptuitorii.

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