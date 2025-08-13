Flagrant înscenat de criminalul de la Padina

Șase bărbați au fost reținuți pentru inducerea în eroare a anchetatorilor într-un caz legat de crima de la Padina din iarna anului trecut. Aceștia au înscenat vânzarea unei arme de foc pentru a obține o reducere a pedepsei pentru unul dintre cei trei frați care l-au omorât pe Sorin Anghel.

Un al șaptelea suspect este deja arestat preventiv într-o altă cauză penală, potrivit News.ro.

„În perioada 5-7 martie 2025, mai multe persoane ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul formulării de către un bărbat (trimis în judecată în alt dosar pentru omor) a unui denunț, cu consecința reducerii limitelor de pedeapsă”, a declarat Poliția Capitalei.

Percheziții la clanul Fabian

Poliția Capitalei a efectuat percheziții în București, Ilfov și Galați în cadrul unei anchete privind inducerea în eroare a organelor judiciare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Acțiunile au avut loc pe 12 august 2025.

Printre casele vizate de percheziții s-au numărat și cele ale membrilor clanului intelop Fabian din București. În total, au fost executate 11 mandate de percheziție domiciliară la adresele suspecților și ale unor martori. S-au ridicat probe și mijloace de probă, inclusiv înscrisuri și terminale mobile.

Filmul crimei de la Padina

Crima de la Padina a avut loc în noaptea de 10 spre 11 februarie 2024, la Hotel Belmont din Padina, județul Dâmbovița, în timpul unei petreceri private la care au participat și vedete precum Alex Velea, Antonia și Alina Eremia.

Victima, Sorin Anghel, un bărbat de 41 de ani, patron al unei firme de pază din Târgoviște, a fost atacat sub ochii soției sale de trei frați din clanul Fabian, respectiv Laurențiu, George Armando și Louis Justin Marin, fiii șefului clanului Fabian și ai așa-zisei vrăjitoare Sidonia Marin. Conflictul a izbucnit pe fondul unor remarci jignitoare ale celor trei la adresa soției victimei, iar atacul s-a petrecut în curtea hotelului, unde Sorin Anghel a fost tăiat de cel puțin 20 de ori cu o macetă, pierzându-și viața în brațele soției sale.

După crimă, frații au fugit cu o mașină, dar au fost prinși la aproximativ 20 km distanță, la o cabană numită „Cuibul cu Dor”. Cei trei au fost plasați ulterior în arest la domiciliu, deși în mașina lor a fost găsit un pistol neletal modificat să devină letal, care a condus la un dosar penal și pentru șeful clanului Fabian, tatăl suspecților.

După ce suspecții au fost eliberați, văduva bărbatului ucis la Padina a spus că se teme pentru viața ei.

Principiul contopirii pedepselor

Potrivit legislației din România privind concursul de infracțiuni, când un individ comite mai multe infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte, iar în final se aplică o pedeapsă rezultantă prin contopirea pedepselor.

Practic, se aplică pedeapsa cea mai mare dintre cele stabilite pentru fiecare infracțiune, la care se adaugă un spor (de exemplu, o treime) din totalul celorlalte pedepse.

Această pedeapsă rezultantă nu poate depăși un anumit maxim prevăzut de lege.

Criminalii de la Padina sunt judecați pentru omor, faptă care are limitele de pedeapsă cuprinse între 10 și 20 de ani.

