Crin Antonescu a criticat faptul că Georgescu îl invocă frecvent pe Dumnezeu. „Este o adevărată blasfemie, o bătaie de joc, o caricatură la adresa poporului român”, a afirmat candidatul comun al partidelor de guvernământ.

El a repetat ceea ce a spus Gigi Becali seara precedentă: „Domnul Călin Georgescu nu va fi președintele României. Și nici vreun moștenitor al domniei sale, sunt sigur”.

Antonescu a precizat că are susținerea celor trei partide, dar „este o candidatură pe care o asum individual și în calitate formal de independent”. „Atunci când am intrat în această luptă, în această campanie, am pornit de la ideea că trebuie să fac tot ce pot, sperând că partidele vor face cât mai mult din ceea ce mai pot”, a mai spus el.

Afirmațiile au venit după ce omul de afaceri Gigi Becali, parlamentar AUR, a declarat că, din informațiile pe care le are, Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze la alegerile prezidențiale din luna mai, „chiar dacă se face un abuz” și că serviciile secrete trebuie să intervină.

„Curtea Constituțională, de fapt nu Curtea Constituțională, serviciile secrete care trebuie să apere țara asta, trebuie să aibă grijă să intervină. Unde? La Curte (n. red. la CCR), chiar dacă faci un abuz. Băi, nu putem să avem un președinte așa”, a afirmat Becali.

