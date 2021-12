Recent, el a declarat că și-a pierdut mai mult sănătatea cu fotbalul decât banii. Cristi Borcea nu mai reușește să se odihnească și a vorbit despre problemele sale de sănătate. În vârstă de 51 de ani, fostul acționar de la Dinamo a suferit două operații pe cord și este în continuare ținut sub atenția medicilor.

Implicarea în fotbal i-a adus și probleme de sănătate. De mulți ani, Cristi Borcea suferă de o tulburare a somnului și nu mai poate adormi decât cu ajutorul pastilelor. Deși a pierdut multe în viața lui, el este recunoscător pentru familia pe care o are.

„Am pierdut mult, cel mai mult am pierdut sănătatea. Nu dorm noaptea, iau 5 pastile pe zi, operație pe cord, două divorțuri, mai mult ce să pierzi? Plus atâtea milioane. Am norocul că am o familie extraordinară, o soție deosebită, care mă înțelege că sunt momente grele prin ce am trecut, dar atunci m-au înțeles. Le-am zis că e fotbalul pe primul plan. Nu regret din ceea ce am făcut, am avut și satisfacții. Marea mea nerealizare, Liga Campionilor. E o echipă blestemată”, a declarat Cristi Borcea, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Despre relația lui Cristi Borcea cu Valentina Pelinel

Valentina Pelinel și Cristi Borcea formează unul dintre cele mai solide și discrete cupluri. Au trei copii împreună și o căsnicie așa cum au visat.

„Alături de el învăț ceva nou în fiecare zi. Cristi este o persoană plină de energie și vitalitate, mereu are idei noi și inițiative. Viața lângă el nu este niciodată plictisitoare. Este, în egală măsură, un bărbat care știe să ofere stabilitate și încredere unei femei, dar și să o facă să se simtă cea mai iubită din lume”, spunea recent Valentina Pelinel pentru CANCAN.

Citeşte şi:

Marele regret al lui Ion Țiriac: „Până și Ilie Năstase, care e cu șapte ani mai mic decât mine, a trăit altfel”

Motivul pentru care Anca Serea a izbucnit în lacrimi la un salon de înfrumusețare: „Sunt în stare de șoc. Mi s-a părut umilința maximă”

Cristina Dorobanțu, infectată cu COVID-19. Prezentatoarea de la „Puterea Dragostei” e în izolare, în Turcia: „Am primit un tratament puternic”

PARTENERI - GSP.RO "Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?", spunea Dana Budeaunu. Florin Gardoș i-a dat o replică genială, incredibil ce a făcut

Playtech.ro Dana Budeanu, UMILITĂ în direct la TV de către un medic: „Dvs. trebuie să vorbiți despre ceea ce înțelegeți: despre materiale, despre cum se coase”

Observatornews.ro Când începe valul 5 de Covid în România. Ministrul de Interne a cerut verificarea zilnică a persoanelor carantinate

HOROSCOP Horoscop 23 decembrie 2021. Racii se văd nevoiți să accepte o situație care nu îi avantajează și să își schimbe prioritățile

Știrileprotv.ro Marinarii din Constanța își testeză soțiile cu poligraful la întoarcerea în țară pentru a vedea dacă le-au fost fidele. Cum reacționează femeile

Telekomsport ŞOC! A rămas GOALĂ la petrecerea fiului, ţinuta a cedat! Doamna naţiunii, foto interzis minorilor

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat