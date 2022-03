Miercuri, 23 martie, Cristi Brancu și-a făcut testul PCR la prima oră a dimineții după ce cu o seară înainte a început să îi curgă nasul și să tușească. În aceeași zi a primit și rezultatul, unul pozitiv.

Astfel, prezentatorul emisiunii „Exclusiv VIP” de la Prima TV a rămas acasă. Îmbrăcat elegant, cu sacou și cămașă, Cristi Brancu a prezentat show-ul din propria casă. „Domnilor, bine v-am găsit. Nu vă uitați acum ciudat la mine pentru că sunt chiar în direct cu voi, dar sunt în direct de acasă. M-am gândit foarte bine ce este de făcut astăzi și e cel mai bine să ne privim în ochi și să spunem că oricât am încercat să mă feresc, să iau toate medicamentele posibile și imposibile, totul să fie așezat să fie bine, doamnelor și domnilor, COVID-ul a ajuns și la mine. Cum s-a întâmplat? Cum este?

Putem să povestim pentru că și eu mă întreb cum am ajuns aici. În orice caz, ce este de reținut este că sunt acasă, astăzi facem emisiunea pentru că am primit rezultatul testului PCR foarte de curând, acum o oră, și nu puteam să pun în pericol sănătatea invitaților, prin urmare astăzi o să facem o emisiune tare”, a spus el în direct la Prima TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cristi Brancu a mai adăugat că nu se simte rău, are într-adevăr o tuse care îl mai supără. Cu toate acestea, el credea inițial că are o simplă răceală, dar testul COVID i-a arătat că nu e așa.

Recomandări Vestul Ucrainei, casă și pentru cei 225.000 de etnici români, următoarea țintă a armatei lui Putin?

„Eu din 2014 am un fel de răceală ciudată, eu am o rețetă specială, am medicamente pe care le iau de fiecare dată, nimic nu prevestea astăzi o altfel de răceală. Numai că aseară Oana mi-a zis să fac un test, astăzi am vrut să confirm dacă este adevărat sau nu. (…) În afara acestei tuse foarte frumoase, în rest sunt foarte ok”, a mai declarat Cristi Brancu, care a avut mai mulți invitați în emisiune pe 23 martie.

Este vorba despre Carmen Tănase, despre Kamara, Adina Popovici. Pe toți i-a intervievat de acasă, nu din platoul emisiunii „Exclusiv VIP” de la Prima TV.

Citeşte şi:

O lovitură de imagine uriașă, pe care regimul Putin încearcă să o amâne: misterul plecării din țară a Allei Pugaciova, cel mai mare star sovietic

„Frigiderul va bate televizorul”. Un jurnalist pus pe lista neagră de Moscova anunță momentul în care rușii se vor întoarce împotriva lui Putin

Românilor care găzduiesc refugiați ucraineni li se vor deconta cheltuielile cu hrana și cazarea, potrivit unei OUG. Cum se obțin banii

Traian Băsescu, declarat oficial colaborator al Securității. Decizia e definitivă și atrage pierderea privilegiilor de fost președinte

GSP.RO Și-a luat nevasta și a fugit de acasă cu o geantă cu 200.000 de dolari la el. Incredibil ce a văzut fostul ofițer sub acoperire când a oprit în pădurea din România. „Vai!”

Playtech.ro ȘOC! Lavrov a recunoscut lovitura de grație pentru Putin! Nimeni nu s-a gândit la asta

Observatornews.ro Ce amendă primești dacă completezi greșit formularul de recensământ

HOROSCOP Horoscop 24 martie 2022. Fecioarele trebuie să fie sincere cu ele și vor reuși să evalueze corect orice situație supărătoare

Știrileprotv.ro Cine este femeia din Ucraina care a trecut granița în Ungaria cu aproape 29 de milioane de dolari și un milion și jumătate de euro cash

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special