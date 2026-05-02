Românul stabilit de 30 de ani în Franța, ajuns consilier local într-un oraș de lângă Paris: „Nu se putea altcumva”

În cadrul unui interviu exclusiv pe care l-a acordat pentru Libertatea, Cristian Frățilă a vorbit despre viața sa în Franța și responsabilitățile ca ales local.

Cristian Frățilă, între primarul Bruno Beschizza și Séverine Maroun, prim-adjunct la Primăria Aulnay-sous-Bois. Foto: Arhivă personală

A plecat la 13 ani în Franța

În martie 2026, Cristian Frățilă a candidat pentru Consiliul Local Aulnay-sous-Bois pe listele partidului „Republicanii”. Este partidul din care face parte actualul edil al localității franceze, Bruno Beschizza, primar acolo din 2014.

În urmă cu mai bine de o lună, republicanii și Bruno Beschizza au adunat peste 63% dintre voturi, obținând majoritatea în consiliul local, cu 45 de locuri din 53 posibile. Partidul a apărut în 2015, ca urmare a reformării Uniunii pentru o Mișcare Populară (UMP), care fusese înființată în 2002 sub conducerea de atunci a președintelui Franței, Jacques Chirac.

Cristian Frățilă a povestit pentru Libertatea evoluția drumului său politic de până acum, posibil cu multă muncă și dedicare.

Este originar de lângă Negrești Oaș, județul Satu Mare. Părinții săi au ajuns în Franța la începutul anilor ‘90. Ulterior, după aproximativ doi ani l-au adus din România și pe fiul lor, Cristian.

„Aveam 13 ani când am venit în 1996 aici, în Franța. La început am locuit undeva prin sudul parizian, mai exact în Villejuif. În 2000 ne-am mutat într-un oraș din estul parizian, Montreuil. Acum 8 ani ne-am stabilit, având o familie mai mare, având copii, la Aulnay-sous-Bois”, spune Cristian Frățilă.

Spune că s-a adaptat ușor la sistemul francez, având o vârstă destul de fragedă. Recunoaște totuși că îi lipseau membrii familiei rămași acasă, cultura din România, limba. În anii ‘90, numărul românilor din Hexagon era relativ modest.

„Acum 8 ani am avut o surpriză, ne-a venit pe lume fetița noastră cea mai mică. Pe atunci locuiam în Montreuil, casa era prea mică și am decis să ne alegem un oraș, ne-am uitat puțin prin localitățile limitrofe Parisului și am decis să ne instalăm în Aulnay-sous-Bois. Are un centru istoric mai apropiat ca stil de Europa Centrală, frumos, cu case, grădini și foarte calm. E foarte important pentru familie lucrul acesta, bineînțeles”, subliniază românul ales consilier local în orașul de lângă Paris.

Cristian Frățilă a plecat în Franța la 13 ani. Foto: Arhivă personală

Are un lanț de magazine românești

În Franța, Cristian Frățilă este importator de produse românești, deținând o rețea de magazine cu numele Gustul de Acasă: „Probabil asta m-a determinat să mă aplec și spre comunitate, spre a schimba ceva”.

Românul administrează în regiune o măcelărie, 11 magazine cu brandul Gustul de Acasă și un magazin cu produse estice, intitulat Slavon Market. Aprovizionarea cu produse din România se face săptămânal, fluxul fiind unul permanent.

„Francezilor le plac cam toate produsele românești. Mai vin după un vin, mai vin după mici, mai vin după sarmale. Și afumături, toate bunătățile pe care le avem noi. Le place și zacusca românească”, povestește Cristian Frățilă.

Acesta a dezvăluit și cum a luat decizia de a intra în politică în Franța.

„M-am implicat în diverse acțiuni în viața comunității, am făcut și acte caritabile. Am dorit să intru în Consiliul Local din Aulnay-sous-Bois pentru a schimba anumite lucruri, nu doar pentru români, ci și pentru toate comunitățile din oraș. Nu se putea altcumva. Cunoscându-l pe domnul primar Bruno Beschizza, am decis să mă implic și să intru în echipa dânsului”, adaugă Cristian Frățilă.

În calitate de consilier local, românul se ocupă preponderent de problemele cetățenilor și de festivități. În toamnă va organiza și un festival românesc la Aulnay-sous-Bois.

Cristian Frățilă este implicat în numeroase acțiuni caritabile. Foto: Arhivă personală

„Românii sunt apreciați și respectați de către francezi”

Cristian Frățilă este de părere că are șansa de a trăi într-o comunitate foarte dinamică, în care românii se adaptează și se integrează foarte repede: „Dacă vreți să mâncați o pizza, s-ar putea să găsiți un patron român, la fel – dacă vreți o carne de vită sau să cumpărați gresie pentru baie, veți da peste români. Dacă mergeți pe străzile din oraș, o să auziți limba română destul de des. Am făcut chiar și o clasă de limba română la o școală din oraș”.

O estimare privind numărul de români din Aulnay-sous-Bois ar fi între 6 și 8% din populația orașului, ceea ce înseamnă câteva mii de oameni.

„Românii în Aulnay-sous-Bois sunt văzuți ca niște oameni muncitori, care își văd de casa lor, de treaba lor, locuitori integrați, dinamici. Mai sunt și oameni vulnerabili printre noi pe care trebuie să-i ajutăm, să fim alături de ei. În general, românii sunt foarte bine văzuți în oraș, bine primiți și respectați de către autoritățile locale franceze”, mai precizează Cristian Frățilă.

Aulnay-sous-Bois se află la doar 8 kilometri de Aeroportul Charles de Gaulle, iar în oraș există o fabrică L’Oréal și un centru de cercetări al cunoscutei companii de produse cosmetice.

Marele poet și scriitor francez Paul Éluard a trăit la Aulnay-sous-Bois din 1903 până în 1908.

