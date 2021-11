Cristian Pîrvulescu: O suspendare a lui Iohannis din funcție ar transforma România într-o țară neguvernabilă

Libertatea: AUR a anunțat luni că a început campania de strângere de semnături printre parlamentari de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, pe de altă parte, fostul președinte PNL Ludovic Orban afirma, cu o zi înainte, că s-ar implica să susțină o suspendare. Ce șanse credeți că are o asemenea inițiativă, totuși?

Cristian Pîrvulescu: Niciuna. PSD nu este dispus să susțină așa ceva, nu există argumente foarte puternice pentru așa ceva. În plus, momentul e cât se poate de inadecvat. Inițiativa AUR nu face decât să pună sub semnul întrebării întregul demers. Cine semnează așa ceva să lasă antrenat într-un joc periculos. Pentru că în condițiile actuale, un referendum riscă să conducă la demiterea președintelui, deși te poți întreba, în condițiile în care la alegerile parlamentare prezența a fost de doar 34%, de ce s-ar prezenta la referendum 30% din populație? Pe de altă parte, rețelele neolegionare, filoruse, naționaliste ar putea juca un rol într-o oarecare mobilizare. Dar PNL, USR, UDMR, PSD nu vor intra într-un asemenea joc.

Presedintele Klaus Iohannis | Foto: Hepta

– De ce credeți asta?

– Pentru că suspendarea riscă să transforme România într-o țară neguvernabilă, iar o nouă criză suprapusă unei alte crize riscă să fie fatală. Suspendarea președintelui e o jucărie parlamentară periculoasă.

– Și atunci, cum interpretați declarațiile domnului Orban cum că se va implica pentru demiterea lui Iohannis?

– Nu e prima dată când domnul Orban vorbește de suspendarea președintelui. Această afirmație este făcută ca un răspuns la implicarea președintelui Iohannis în viața PNL, în susținerea pe care i-a acordat-o lui Florin Cîțu la alegerile interne din partid. Toate au creat o anumită frustrare, care ne face să înțelegem de ce domnul Orban invocă suspendarea lui Iohannis, dar nu o face și acceptabilă. Un politician cu experiența domnului Orban nu poate risca așa ceva, o iau mai degrabă ca pe un exercițiu discursiv. Marcel Ciolacu a spus că există motive de suspendare, dar că nu se va băga în așa ceva.

– Câți dintre susținătorii domnului Orban credeți că vor merge pe ideea suspendării, dat fiind că George Simion se laudă că are semnături și de la liberali?

– Nu cred că se va merge foarte departe, nu cred că vor semna toți 41 de parlamentari (care l-au susținut public la un moment dat pe Ludovic Orban, n.red.). Cine va intra în această aventură până la capăt se compromite politic definitiv. Vorbim de o frustrare particulară (a lui Orban, n.r.) care riscă să pericliteze o țară.

Cum poate fi suspendat și demis președintele României

Potrivit Constituției României, în cazul săvârșirii unor fapte grave, care încalcă Legea fundamentală, președintele poate fi suspendat din funcție cu votul majorității senatorilor și deputaților, după consultarea Curții Constituționale. Pentru inițierea demersului de suspendare e nevoie de semnăturile unei treimi din parlamentari, 155. AUR poate miza pe doar 47 de senatori și deputați.

Dacă Parlamentul aprobă suspendarea din funcție, locul președintelui este preluat interimar de președintele Senatului, în acest caz Anca Dragu (USR), urmând să fie organizat un referendum pentru demitere, în cel mult 30 de zile. Iohannis ar fi demis, dacă cel puțin 25% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale permanente își exprimă un vot valabil, iar dintre aceștia, jumătate+1 ar vota pentru demitere. În același timp, există un prag de prezență pentru validarea referendumului, de 30% dintre alegători.

