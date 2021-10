Orban consideră că președintele este autorul actualei crize politice prin care trece România pentru că, spune el, decizia ca PNL să nu refacă coaliția cu USR a fost luată de Klaus Iohannis.

„Trăim în România, o ţară frumoasă cu oameni frumoşi, doar că avem un preşedinte care a luat-o razna complet, care parcă a uitat că este preşedintele României şi se comportă ca un turist străin care se află în România, ignorându-şi complet obligaţiile pe care le are faţă de cetăţenii români şi acţionând împotriva intereselor României, în mod evident”, a spus Ludovic Orban, adăugând că el crede în varianta suspendării președintelui.

Preşedintele Iohannis are un comportament care nu mai are nicio legătură cu comportamentul pe care l-a avut atât timp cât noi am fost în parteneriat. Cred că nu-şi termină mandatul, vă spun sincer.

Ludovic Orban: