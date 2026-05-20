Promisiuni false în plină criză sanitară

Între mai și august 2020, în contextul penuriei globale de materiale sanitare, un investitor din Bihor, care deține trei firme în județ, a decis să investească în producția locală de măști, mănuși și material filtrant melt-blown. În acest demers, el a intrat în contact cu Adrian Dobrescu, un brașovean stabilit în Zürich, și cu complicea acestuia, Violeta Puștea, din Oradea, care i-au promis echipamente de top pentru producția materialelor necesare în lupta împotriva COVID-19.

Dobrescu, prezentat ca administrator al unor companii de prestigiu din Elveția și România, a susținut că firma sa colaborează cu instituții de stat din România și dispune de fabrici în China. Aceste afirmații, susținute de Puștea, partenera sa, au convins investitorul bihorean să transfere sume considerabile pentru achiziția de utilaje medicale performante. Doar firma sa din Săcădat a plătit un avans de peste 2,1 milioane de euro pentru două linii automate de producție a măștilor FFP3, o linie de mănuși și 72 de tone de materii prime, în cadrul unei tranzacții de peste 4,2 milioane de euro. Celelalte două firme din Oradea au efectuat plăți suplimentare de peste 1,8 milioane de lei.

Utilaje defecte și materii prime insuficiente

După ce echipamentele au ajuns în Bihor, investitorul a realizat că a fost înșelat. Liniile de producție, care trebuiau să fabrice 100-120 de măști FFP3 pe minut, produceau doar 25 de măști FFP2 pe minut, iar una dintre mașinării era complet defectă. Linia de producție a materialului filtrant melt-blown, estimată să genereze 1,5 tone de material pe zi, producea doar 200 de kilograme de calitate slabă, iar linia automată pentru mănuși din latex nu a fost livrată niciodată. În loc de cele 72 de tone de materie primă promise, doar 12 tone au ajuns la destinație.

Banii investitorului, redirecționați către lux

Doar 600.000 de euro din sumele plătite au fost folosiți pentru a comanda utilajele din China, restul fiind utilizați pentru achiziții de vile, mașini de lux și alte cheltuieli personale. De asemenea, Violeta Puștea a încasat, printr-o firmă controlată de ea, un comision ascuns de aproape 195.000 de euro.

Acuzații grave: înșelăciune și spălare de bani

Procurorii îi acuză pe Adrian Dobrescu și Violeta Puștea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În plus, Dobrescu este acuzat și de spălare de bani, fiind suspectat că a revândut proprietăți și autoturisme cumpărate din fondurile obținute ilegal, pentru a ascunde proveniența banilor.

Pentru a recupera prejudiciul, autoritățile au instituit sechestru pe bunurile și proprietățile celor doi inculpați. Procesul urmează să înceapă la Tribunalul Bihor, iar ancheta continuă pentru a clarifica toate detaliile acestei fraude de proporții.

