Potrivit celor spuse de Cristian Popescu Piedone în emisiunea „România Exclusiv”, o parte dintre mezelurile pe care le găsim la raft în marile hipermarketuri nu sunt aproape deloc naturale.

În mezeluri se pun sare, apă și aditivi alimentari

„Dacă vă aduceți aminte, am fost prin fabrici și la mari producători de mezeluri, să văd cum se face parizerul, cum se procesează carnea… Mușchiul file de porc, un mușchi normal nu este mare, este mic. Sunt injectate, sunt soluții legale, dar nu mai vorbim de natural. Se pun sare, apă, aditivi alimentari, care îl și conservă.

Lăsați o felie, dacă luați de la un producător local cu produse bio autentice, tăiați o felie de aceea și una din magazin. Cel bio se strică, cel din magazin rezistă, curge apa din ele, iese sarea din el și are cu totul alt gust. Plus cu ce se afumă, fum rece, cald, dar toate sunt artificiale. Nu vorbim de cum afumam la streașina de la horn sau cu afumătoare speciale…”, a spus Cristian Popescu Piedone la postul de televiziune.

Fostul șef de la ANPC a adus în discuție și fructele pe care le mâncăm, afirmând că unele dintre acestea pot fi dăunătoare organismului.

„Merele… Vedem la rafturi mere import Franța, Spania, Germania, Ungaria, Bulgaria. Am luat din fiecare câte patru mere. Și am luat și merele românești, Ionatan și Golden-ul de Voinești. Le-am pus în cuptorul cu microunde, iar cele din import devin albe și cade toată ceara, efectiv unele sunt și vopsite cu colorant alimentar. Nu înseamnă că este otravă, dar înșală ochiul.

Produsele românești nu se vând. Și, dacă se vând, sunt cea mai bună calitate. Dar experimentul… am văzut oameni care au spus că așa este. Ceara și colorantul sunt date la un copil și nu știm reacția organismului, suntem sensibili, putem face șoc anafilactic”, a mai afirmat Cristian Popescu Piedone la România TV.

Politicianul a mai dezvăluit și că a vrut să emită un ordin în momentul în care era la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, însă acest lucru nu a fost posibil.

„Când am vrut să emit un ordin, că președintele ANPC are abilitatea de a emite ordine care devin legi, adaosul la hypermarket-uri direct de la producător, atunci s-a creat un mare val, un scandal. Inclusiv, probabil, și la Bruxelles, că nu mai puteau să pună adaos. La hypermarket e adaos de la 1% la 5.000%. Depinde de produse, sunt cazuri. Toate adaosurile respective trec prin mai multe firme care n-au sediile în România. La raft dau un adaos de 3-10%”, a încheiat Cristian Popescu Piedone.

