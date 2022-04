Primarul sectorului 5 a precizat că luase bilete să plece cu soția la Florența, cu escală prin Munchen. Aflat în avionul Lufthansa, cei de la Poliţia de Frontieră de la Aeroportul Henri Coandă – Otopeni l-au întrebat mai întâi dacă a uitat ceva la poarta de îmbarcare.

„Am zis că nu. M-au întrebat «Sigur?», au mai dat un telefon, «Liber, puteți să vă urcați». Un alt domn zice «Nu, s-a făcut o confuzie, nu sunteți dumneavoastră Popescu, este alt Popescu»”. Am urcat în avion, avionul a stat 10-15 minute, după care au golit tot avionul, că este o alertă cu bombă, am făcut încă un control la controlul de rutină, am trecut și am așteptat să fim urcați în autobuz”, a spus Piedone.

„În avion, soția mi-a spus «Tată, au început să înconjoare avionul cu mitraliere». Mă uit și eu pe geam, servicii antitero, mașini, tot… Am urcat în avion, avionul a stat 10 – 15 minute, după care au golit tot avionul că e alertă cu bombă, am făcut un control la controlul de rutină și am așteptat să ne urcăm în autobuz”, a rememorat Piedone.

Și a continuat: „Înainte să mă urc în autobuz, a venit un domn polițist și mi-a spus dacă vreau să îl urmez pentru clarificări. OK, am înțeles, am ajuns la sediul Poliției de Frontieră din cadrul Aeroportului de Otopeni și mi s-a adus la cunoștință că am un mandat de aducere în calitate de suspect într-un dosar din 2021, luna februarie sau martie 2021”.

Primarul Sectorului 5 a adăugat că apoi s-a urcat în mașină și a venit la sediul DNA, unde i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, pentru că „la preluarea mandatului meu, la nici trei luni, nu am pus în aplicare o hotărâre a Consiliului Local privind societatea REBU”.

Denunțătorul este fostul primar al Sectorului 5, Daniel Florea. Se pare că s-a denunțat singur în acest dosar. Probabil s-a deranjat foarte tare când am scos la iveală foarte multe nereguli din Sectorul 5. Cristian Popescu Piedone, după ieșirea de la DNA:

„Totul aparține lui Florea. DNA ridică documente doar din trecut, când au fost foarte multe nereguli. M-a denunțat într-o furie că i s-a luat costița din fasole”, a mai spus Piedone despre Daniel Florea, audiat și el vineri la DNA. La intrare, Florea spunea că a fost chemat în calitate de martor.

Dosarul în care a fost adus la DNA Cristian Popescu Piedone este legat de salubrizarea din sectorul 5. Mai precis, este legat de fapte din 2020, când și-a început mandatul de primar.

„Nu am nicio restricție, nu am absolut nimic”, a mai precizat el, la ieșirea de la DNA, adăugând: „Știm cu toții că marți este sentința finală în dosarul Colectiv. Au fost nenumărate amânări. Eu nu sunt un fugar. Imi aștept sentința cu capul sus. Piedone nu fuge din țară”.

