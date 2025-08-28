„Astăzi, 28 august 2025, a fost emis Ordinul nr. 393 privind constatarea suspendării de drept a mandatului de primar al municipiului Mangalia al domnului Radu Cristian. Ordinul i-a fost comunicat domnului Radu Cristian. Suspendarea mandatului durează până la încetarea măsurii arestului preventiv”, au transmis reprezentanţii Prefecturii Constanţa.

Cristian Radu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile miercuri, 27 august, în dosarul în care este acuzat de DNA că a luat mită peste 600.000 de euro.

Mai exact:

în perioada 2022-2024, Cristian Radu a pretins 80.000 de euro, din care a primit printr-un intermediar 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să facă acțiuni de comerț pe plaja sau în zona Portului Mangalia fără a fi amendate sau închise de Poliția Locală. Suma a fost primită sub forma achizițiilor unor haine de lux

în 2020, a pretins 70.000 de euro, din care a primit printr-un intermediar 20.000 de euro, pentru a emite un certificat de urbanism și o autorizație de construire pentru o clădire de locuințe la Neptun;

În 2023, a pretins și a primit un beneficiu de 500.000 de euro, plătind mai puțin pentru un activ al unei firme, în schimbul cesionării unor contracte de închiriere din Portul Mangalia.

în 2023, a pretins 50.000 de euro, din care a primit 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de Primăria Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în Neptun;

în ianuarie-februarie 2025, a pretins și a primit 50.000 de euro de la o persoană care voia să obțină un certificat de atestare a unei construcții realizate fără autorizație în Saturn.

„Totodată, inculpatul Radu Cristian ar fi disimulat și ascuns mare parte din sumele de bani menționate anterior, prin achiziția în anul 2023 a unui hotel din stațiunea Cap Aurora”, au mai acuzat procurorii.

Cristian Radu era primar în Mangalia din 2012, fiind la al patrulea mandat. Mai înainte, a fost șeful Gărzii Financiare Constanța timp de 8 ani. Este licențiat în Management și Drept, având și un curs postuniversitar la Colegiul Național de Apărare.