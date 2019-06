Afaceristul a declarat, în urmă cu un an, că boala grea de care a suferit în trecut a recidivat, iar în această dimineață a făcut din nou mărturisiri ce lasă loc de interpretări. „Am cam băut așa, aseară, alaltăseară. Mergem înainte, doctorul a spus că dacă am grijă și nu fac abuzuri s-ar putea să prind Crăciunul. Nu mai merg la sală că sunt stresat, dar mă duc săptămâna viitoare. Am slăbit 15 kilograme și am pus la loc 9.

Soția a plecat iar de acasă, cum să rezist. Pleacă de 60 de ani, dar e femeie cu bun simț. De acasă tare aș pleca și eu, dar acum mă pregătesc pentru ultimul drum, de aici la Bellu”, a declarat Cristian Țânțăreanu, la Star Matinal.

