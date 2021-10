„Am fost bolnav, m-am vindecat. Am stat în spital tot cu COVID-ul ăsta. Eram vaccinat de două ori și, când am ajuns în spital, trebuia să fac doza trei. Probabil am făcut o formă mai nu știu cum, dar tot nu a fost prea ușoară. De vreo 5 zile au venit acasă. Am stat în spital o săptămână, și o săptămână acasă. Îmi era rău, îmi scăzuse oxigenul, când am văzut că scade dramatic m-am dus în spital. E nenorocire!”, a dezvăluit acesta astăzi, 26 octombrie.

Afaceristul în vârstă de 77 de ani a mai precizat că acum urmează un tratament pentru a se vindeca complet. Totodată, el s-a arătat mulțumit de felul în care medicii de la Spitalul Matei Balș l-au tratat, a spus că „sunt mari profesioniști”.

„Mai am niște medicamente de luat și cam asta este treaba. La «Matei Balș» am fost internat, nu știu cum este în altă parte, dar m-am uitat cum funcționează treaba o săptămână și sunt mari profesioniști”, a mai declarat Cristian Țânțăreanu pentru fanatik.ro.

„Pe ăștia care dezinformează i-aș băga în pușcărie”

În același interviu, milionarul a mărturisit că nu s-a îndoit nicio clipă de existența și pericolul COVID-19. „Sigur că credeam, păi sunt tâmpit? Nu văd în fiecare zi ce este? Numai citind numărul de morți și de internați la ATI e suficient. Nu trebuie să te pricepi. Sunt foarte mulți idioți, eu i-aș aresta. Din cauza lor am ajuns să moară pe zi în România câți mor în toată Europa. Asta e crimă!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Eu, în primul rând, pe ăștia care dezinformează i-aș băga în pușcărie. Există legea acum, nu știu cum se cheamă, au dat-o ei mai de mult. A doua treabă… ca să îi conving, ăia care spun «nu» și ajungeau la spital și mureau mă duceam și îi filmam pe toți muribunzii nevaccinați când își dau obștescul sfârșit. Îi dădeam la televizor, iar la înmormântare mă duceam și spuneam: «Mă, criminalule, tu ai omorât-o pe mă-ta, l-ai omorât pe tac-tu, mâncând rahat. Nu da ochii peste cap, că tu i-ai omorât!».

Cu o treabă d-asta, cu ei filmați murind și cu forța legii… A fost suficient să îi sperie de două ori și acum stau la cozi tâmpiții! Au ajuns să stea duminica 5, 6 ore la coadă, la vaccinare. Apar tot felul de medici idioți, tot felul de preoți tâmpiți… Eu i-aș da afară, să se ducă să facă altă meserie”, a încheiat Cristian Țânțăreanu.

Citeşte şi:

Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, despre Anamaria Prodan: „Este ca a doua mamă pentru mine”

Ilie Năstase le-a înjurat pe admiratoarele soției pe Facebook. Reacția Ioanei: „Te rog să te opreşti să mai jigneşti aceste doamne”

Lora rupe tăcerea la 6 ani după ce s-a spus că i-a furat iubitul Doiniței Oancea: „Mi s-a făcut o mare nedreptate”

PARTENERI - GSP.RO Ar avea datorii mari la cămătari și ar fi fugit din țară! Probleme uriașe pentru un fost jucător de la FCSB

Playtech.ro ȘOC! Vestea INCREDIBILĂ pentru România din decembrie! Valeriu Gheorghiță a făcut anunțul!

Observatornews.ro Mirel Joacă Bine a fost ucis în timp ce comitea un jaf în Italia. Românul a fost împușcat de proprietarul unui magazin

HOROSCOP Horoscop 26 octombrie 2021. Leii sunt foarte implicați emoțional în anumite relații pe care ar trebui să le abordeze altfel

Știrileprotv.ro Un artist din România, antivaccinist convins, a fost răpus de COVID-19

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic