Gazetarul Cristian Tudor Popescu a anunțat marți că și-a încetat colaborarea cu postul de televiziune Digi24, la inițiativa postului. „Emisiunea «Cap limpede» de vineri, 3 iunie, nu a fost ultima din acest sezon, a fost ultima. Analizând conținutul acestei emisiuni, conducerea postului a decis să înceteze colaborarea cu subsemnatul. Este o hotărâre unilaterală, care aparține Digi 24”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook.

# 8 ani a colaborat CTP cu Digi24. În perioada 2014-2019 a fost invitat permanent în emisiunea „Jurnalul de seară” a lui Cosmin Prelipceanu. Iar din noiembrie 2019 a fost invitat permanent în emisiunea „Cap limpede”, prezentată, pe rând, de Alina Manolache, Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru.

Concediat pentru că a taxat „o minciună neagră”

Anunțul concedierii gazetarului a venit la câteva zile după ce CTP a criticat în direct o gafă a postului de televiziune. Într-una dintre edițiile „Jurnalului de seară”, Digi24 a difuzat un clip video vechi de 14 ani, care prezenta interviul cu un tânăr rus într-un club de noapte, drept o discuție cu un recrut rus care urmează să meargă pe frontul din Ucraina. „Este vorba despre o minciună neagră. Există gri, există mai multe trepte de gri în fake news. Ăsta este un fake news negru, nu are legătură nimic cu nimic”, a spus CTP în direct la Digi24 în emisiunea „Cap limpede” din 3 iunie.

Diagnosticele puse în „Cap limpede” final au fost considerate mai dăunătoare pentru imaginea postului decât boala. Ar fi trebuit să mă despart de mult de Digi 24. Am mai rămas din respect față de telespectatorii emisiunii «Cap limpede» și de partenerul meu de dialog, domnul Claudiu Pândaru. Acum, sunt dezlegat. Cristian Tudor Popescu:

„Aveţi obligaţia să relataţi faptele”

În istoria colaborării dintre gazetar și Digi24 se regăsesc mai multe episoade în care CTP a criticat în direct deciziile editoriale sau performanțele unor jurnaliști ai postului de televiziune.

În mai 2017, CTP i-a atras atenția lui Cosmin Prelipceanu, în timpul unei ediții a „Jurnalului de seară”, după ce Digi24 nu a difuzat știrea că Serghei Bulgac, managerul companiei şi al RCS&RDS, este urmărit penal de DNA pentru spălare de bani, în dosarul RCS-RDS – Antena Group.

Aşa ceva nu este normal. E un fapt, domnule Prelipceanu. E un fapt. Nu vă cere nimeni să comentaţi lucrul acesta. E managerul postului, iar în clipa de faţă e urmărit penal. Cristian Tudor Popescu în 2017:

Știrea omisă, comentată și de Dragoș Pătraru

„Eu doresc în continuare să lucrez la postul acesta. Deci cred că aveţi obligaţia să relataţi faptele şi niciun patron, niciun judecător, niciun organ de justiţie nu vă pot interzice să relataţi fapte clare petrecute cu persoane din conducerea acestui trust, care sunt cercetate penal, care au, iată, procese în desfăşurare. Trebuie să informaţi publicul cu ce se întâmplă acolo”, a spus CTP în 2017.

Derapajul a fost semnalat la vremea respectivă și de Dragoș Pătraru, care difuza emisiunea „Starea nației” la Digi24. „Despre subiectul pe care oamenii de la Digi24 nu-l abordează, pentru că de frică, pentru că e prostie, nu contează. Apar unii cu nişte acuzaţii grave şi tu te faci că plouă, deşi între minciunile şi manipulările pe care le lansează acei oameni – oho, sunt destule – se află şi chestiuni grave, de interes public, care trebuie dezbătute serios în societate. Dar nu, tu te uiţi în altă parte, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Urât e să fii slugă, mă”, a spus atunci Pătraru și a atras o reacție dură din partea lui Cosmin Prelipceanu. Iar Pătraru și Digi 24 s-au despărțit.

CTP vs Șora: Misiunea presei e să discute cu politicienii

În primăvara lui 2019, CTP a făcut o serie de remarci cu privire la colaborarea sa cu Digi24, în contextul în care filosoful Mihai Șora a scris pe Facebook că „o televiziune care îl invită pe AltăÎntrebare (Florin Iordache, ministrul de justiție de la acea vreme, n.r.) în faţa românilor trebuie să dispară”.

Atunci, CTP a luat apărarea Digi24 față de afirmația lui Șora: „Cum să interzici unei televiziuni să invite un politician? Într-o democraţie, treaba unui organ de presă este să invite oameni politici relevanţi ai evenimentelor zilei. Cum să nu-l inviţi pe Florin Iordache aici, când el este acum în centrul unor discuţii extrem de aprinse şi tensionate în legătură cu legile justiţiei, în legătură cu Ordonanţa 7 şi poate veni aici să spună nişte lucruri”.

„Când invitaţi mistreţi de-ăştia, puneţi-le în faţă nişte jurnalişti pe măsură”

Totuși, CTP a criticat calitatea jurnalistică a interviului realizat de jurnalista Alina Manolache la Digi24: „Cu acest Iordache, problema e că persoana, jurnalistul care l-a intervievat n-a ştiut cum să-i întrerupă retorica găunoasă, minciunile, dezinformările, pe care le practică și ca orice politician. V-am şi spus de mai multe ori: când invitaţi mistreţi de-ăştia – nu numai din PSD, toţi, fiecare politician vrea să-şi plaseze ouăle, când vine, pe ecran – puneţi-le în faţă nişte jurnalişti pe măsură.”

În acea ediție a „Jurnalului de seară”, gazetarul a dat asigurări că, în ciuda lacunelor, își continuă colaborarea cu postul TV:

„Sunt cinci ani de când colaborez cu Digi 24 şi pot să vă spun că m-am aflat aici tocmai pentru că a fost şi este şi în acest moment un post de televiziune echilibrat, decent, cu o calitate uriaşă în ziua de azi şi axat pe jurnalism, nu pe propagandă.”

Criticile la interviul cu Firea l-au scos din „Jurnalul de seară”

Peste câteva luni, însă, postul TV decide să modifice colaborarea cu Cristian Tudor Popescu. În octombrie 2019, s-a renunțat la segmentul dedicat în „Jurnalul de seară” și s-a decis realizarea unei emisiuni în care CTP să fie invitat permanent – „Cap limpede”.

Decizia a venit după ce jurnalistul l-a criticat pe Cosmin Prelipceanu pentru prestația din timpul unui interviu cu Gabriela Firea, care deținea atunci șefia Primăriei București. În interviul difuzat de Digi24, Firea a comentat controversa iscată după ce a distribuit pe Facebook mesajul creatoarei de modă Dana Budeanu, care ironiza activitatea Asociației Dăruiește Viață, care construiește un spital din fonduri private.

„Când am apărat cu duritate Digi24 în faţa pretenţiei dlui Mihai Şora-emag ca postul să se desfiinţeze, pentru că s-ar fi aservit PSD, am spus că dacă voi constata eu compromiterea postului Digi24, nu mă mai vedeţi prin studio. Un prim pas spre acest gest a fost făcut aseară, prin emisiunea realizată de primarul general G. Firea, avându-i ca public de figuraţie pe dnii C. Prelipceanu şi R. Kiss”, a scris CTP pe Facebook.

Prelipceanu, criticat în direct: Nu v-ați pregătit, Firea a condus discuția

În continuare, CTP i-a reproșat lui Prelipceanu lipsa de reacție, spunând că „principala ocupație a fost să tacă asurzitor și să dea din cap aprobator”.

„Dureroasă emisiune, din punct de vedere moral şi profesional, pentru un veteran ca mine. Încă una-două din astea, şi nu ne mai întâlnim decât pe Republica şi Facebook, stimaţi telespectatori Digi24”, și-a încheiat CTP textul, pe care l-a intitulat „Tăcerea mieilor”.

A doua zi, în timpul emisiunii, Cristian Tudor Popescu i-a explicat în direct lui Cosmin Prelipceanu cum ar fi trebuit să decurgă interviul cu Gabriela Firea.

Ați subestimat-o pe doamna Firea. E cel mai alunecos, veninos și pervers personaj care poate fi invitat dintre politicienii momentului. Nu v-ați pregătit pentru a-i pune întrebări țintite în legătură cu activitatea primăriei. A condus această discuție, a vorbit despre ce a vrut ea, tot timpul. Cristian Tudor Popescu către Prelipceanu, în 2019:

