Gazetarul și-a exprimat nedumerirea față de alegerea destinației în contextul conflictului: „Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai? Nu era previzibil, de vreo lună încoace, atacul Israel-SUA asupra Iranului, întinderea războiului în tot Orientul Mijlociu?”, a scris CTP.

„Și ce să vadă școlarii în Dubai? Ce obiective culturale, ce muzee, ce monumente sunt acolo? Burj al-Arab 7 stele? Pisi la Plajă? Gigălăi? Arabi, și alte naționalități, împovărați de bani? Urmăriți internațional? Ciocolată Dubai?”, a continuat jurnalistul.

CTP a subliniat ironic că, ținând cont că elevii sunt din Focșani, vizitarea ansamblului Brâncuși ar fi fost o opțiune mai potrivită. „Până să viziteze Dubaiul, se vor fi dus să vadă ansamblul Brâncuși? Ce-i drept, e mai greu de ajuns din Focșani în Târgu Jiu decât în Orient…”, a mai scris gazetarul.

Un grup format din 28 de elevi din județul Vrancea a rămas blocat în Dubai, în urma deciziei autorităților din Emiratele Arabe Unite (EAU) de a închide complet spațiul aerian. Copiii, elevi în clasele V–XII, se aflau într-o excursie organizată pe perioada vacanței intersemestriale și aveau programată revenirea în România pe parcursul zilei de sâmbătă.

