CTP a trecut în revistă „câteva dintre marile realizări ale dealerului de viață și moarte Trump”.

El s-a referit mai întâi la situația din Orientul Mijlociu și la poziția lui Donald Trump: „Hamas a considerat că e o bună afacere să dea cei câțiva ostatici care mai erau în viață în schimbul eliberării din pușcăriile israeliene a aproape 2000 de teroriști care le pot întări de îndată rândurile. După care nici gând să depună armele, atacă din nou, primind riposta IDF. Supărat că i se strică pacea Lui, celebrată într-un chiolhan la vârf în Mamaia Mării Roșii, Trump Conciliatorul mârâie soluția finală, care era și cea inițială: Atunci îl las pe Bibi să radă Gaza la nisip”.

Apoi s-a referit la situația din Ucraina, unde Trump nu a reușit să facă pace, deși susținuse acest lucru încă din campanie: „Înainte de a fi ales, Făcătorul de Pace trâmbița că oprește războiul din Ucraina în 24 de ore, deoarece știu eu ce să le spun lui Putin și Zelenski. Și le-a spus. A trecut aproape un an de atunci, timp în care regele Trump i-a făcut curte asiduu lui Putin, după care a suferit o decepție în amor, declarând Rusia un tigru de hârtie, s-a căcat în capul lui Zelenski chiar în Biroul Oval, ca apoi să-l numească mare luptător, capabil să înfrângă Rusia și să recâștige toate teritoriile ocupate, inclusiv Crimeea; acum, ca și în Gaza, vine cu soluția finală și totodată inițială: Băi Zelenski, dacă nu fuck cedezi tot ce au apucat rușii să înhațe, îl fuck las pe Putin să facă praf toată Ucraina, că e fucking tare. Asta, după ce ucrainenii rezistă de 3 ani și jumătate Hoardei Ruse, care ar fi trebuit să-i termine într-o săptămână, potrivit pacifistului Trump…”.

Recomandări „Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”

CTP a comentat și ce urmează la Budapesta, dacă Vladimir Putin va veni acolo să negocieze pacea, și l-a acuzat pe Trump că a reacționat mai degrabă ca un lider represiv decât ca un președinte democratic.

„E limpede ce urmează la Mă-ta Party de Pace de la Budapesta. Acasă însă, Kingul nu negociază nimic. A redenumit Apărarea Departamentul de Război, război cu America: U.S. Army este aruncată asupra unor state guvernate de democrați, Trump vrea trupe federale pe străzile din Chicago, Portland, Memphis, Washington, Los Angeles. Pe cele 7 milioane de americani care au ieșit să protesteze sub semnul No King!, Trump și-a pus coroană, s-a suit el însuși la manșa unui bombardier și a lansat tone de căcat pe capetele lor”, a scris CTP.

„Într-adevăr, e o nedreptate că lui DJ Trump nu i s-a dat The Nobel Prize for Peace of Shit. P.S. Își mai amintește cineva de Canada, Groenlanda și Panama pe care voia să le înșface în pace?”, a conchis gazetarul, ironic, după seria eșecurilor lui Trump.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE