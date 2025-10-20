CTP a trecut în revistă „câteva dintre marile realizări ale dealerului de viață și moarte Trump”.

El s-a referit mai întâi la situația din Orientul Mijlociu și la poziția lui Donald Trump: „Hamas a considerat că e o bună afacere să dea cei câțiva ostatici care mai erau în viață în schimbul eliberării din pușcăriile israeliene a aproape 2000 de teroriști care le pot întări de îndată rândurile. După care nici gând să depună armele, atacă din nou, primind riposta IDF. Supărat că i se strică pacea Lui, celebrată într-un chiolhan la vârf în Mamaia Mării Roșii, Trump Conciliatorul mârâie soluția finală, care era și cea inițială: Atunci îl las pe Bibi să radă Gaza la nisip”.

Apoi s-a referit la situația din Ucraina, unde Trump nu a reușit să facă pace, deși susținuse acest lucru încă din campanie: „Înainte de a fi ales, Făcătorul de Pace trâmbița că oprește războiul din Ucraina în 24 de ore, deoarece știu eu ce să le spun lui Putin și Zelenski. Și le-a spus. A trecut aproape un an de atunci, timp în care regele Trump i-a făcut curte asiduu lui Putin, după care a suferit o decepție în amor, declarând Rusia un tigru de hârtie, s-a căcat în capul lui Zelenski chiar în Biroul Oval, ca apoi să-l numească mare luptător, capabil să înfrângă Rusia și să recâștige toate teritoriile ocupate, inclusiv Crimeea; acum, ca și în Gaza, vine cu soluția finală și totodată inițială: Băi Zelenski, dacă nu fuck cedezi tot ce au apucat rușii să înhațe, îl fuck las pe Putin să facă praf toată Ucraina, că e fucking tare. Asta, după ce ucrainenii rezistă de 3 ani și jumătate Hoardei Ruse, care ar fi trebuit să-i termine într-o săptămână, potrivit pacifistului Trump…”.

„Acasă" la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor"
Recomandări
„Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”

CTP a comentat și ce urmează la Budapesta, dacă Vladimir Putin va veni acolo să negocieze pacea, și l-a acuzat pe Trump că a reacționat mai degrabă ca un lider represiv decât ca un președinte democratic.

„E limpede ce urmează la Mă-ta Party de Pace de la Budapesta. Acasă însă, Kingul nu negociază nimic. A redenumit Apărarea Departamentul de Război, război cu America: U.S. Army este aruncată asupra unor state guvernate de democrați, Trump vrea trupe federale pe străzile din Chicago, Portland, Memphis, Washington, Los Angeles. Pe cele 7 milioane de americani care au ieșit să protesteze sub semnul No King!, Trump și-a pus coroană, s-a suit el însuși la manșa unui bombardier și a lansat tone de căcat pe capetele lor”, a scris CTP.

„Într-adevăr, e o nedreptate că lui DJ Trump nu i s-a dat The Nobel Prize for Peace of Shit. P.S. Își mai amintește cineva de Canada, Groenlanda și Panama pe care voia să le înșface în pace?”, a conchis gazetarul, ironic, după seria eșecurilor lui Trump.

Rețeta de murături asortate recomandată de Gabriela Cristea. Cu ce se laudă vedeta. „Să aveți belșug cu carul"

Român mobilizat pentru exercițiul rezerviștilor, MOBEX B-IF-25: „Armata din cântecul Vama Veche nu mai există"
Știri România 11:31
Român mobilizat pentru exercițiul rezerviștilor, MOBEX B-IF-25: „Armata din cântecul Vama Veche nu mai există”
O tânără din București, găsită moartă în masivul Piatra Craiului. S-a prăbușit 250 de metri pe Brâul de Mijloc
Știri România 11:11
O tânără din București, găsită moartă în masivul Piatra Craiului. S-a prăbușit 250 de metri pe Brâul de Mijloc
Monden

Kim Kardashian șochează cu ținuta bizară purtată la Academy Museum Gala 2025. Cine i-a creat rochia cu mască nude, care i-a acoperit fața
Stiri Mondene 12:26
Kim Kardashian șochează cu ținuta bizară purtată la Academy Museum Gala 2025. Cine i-a creat rochia cu mască nude, care i-a acoperit fața
De ce s-a certat Olga Guțanu cu mama ei, după ce s-a aflat că este iubita lui CRBL: „De acolo au început"
Stiri Mondene 12:16
De ce s-a certat Olga Guțanu cu mama ei, după ce s-a aflat că este iubita lui CRBL: „De acolo au început”
Politic

Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă - CURS
Politică 11:12
Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă – CURS
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 00:25
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
