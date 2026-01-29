Două rusoaice au fost reținute în Statele Unite pe motiv că ar fi intrat ilegal pe teritoriul unei baze militare din California. Conform informațiilor oferite de Serviciul de Imigrație și Vamă al SUA, ele sunt în prezent într-un centru local de deportare și așteaptă repatrierea.

„La 26 ianuarie 2026, două cetățene ale Rusiei au fost reținute după ce au pătruns «fără autorizație» pe teritoriul bazei militare Camp Pendleton, în statul California”, au confirmat reprezentanții ambasadei ruse/

Shot, un site web apropiat forțelor de securitate ruse,a menționat că „suspectele”, Cristina și Natalia, sunt din Samara. Femeile au ajuns accidental la baza militară. În timp ce conduceau prin San Diego, au decis să mănânce ceva și, urmând GPS-ul, au părăsit autostrada în căutarea celui mai apropiat McDonald’s.

Totuși, în loc să ajungă la un restaurant fast-food, GPS-ul le-a condus pe femeile ruse la o bază a Corpului Pușcașilor Marini ai SUA.

Soldații le-au reținut pe femei lângă o parcare pentru vehicule militare, le-au confiscat mașina și le-au predat autorităților de imigrări.

„Intruziunea” pe terenuri restricționate ar fi putut duce la până la 6 luni de închisoare.

Nu au fost primele turiste care au ajuns accidental la Camp Pendleton din cauza unor indicații GPS eronate.

Dacă cei rătăciți vor fi eliberați sau arestați depinde de starea de spirit a armatei.

În decembrie, un grup de surferi a ajuns pe plaja din baza Camp Pendleton. Personalul militar i-a reținut și le-a dat amenzi, iar unul dintre contravenienți, care nu era cetățean american, a fost predat autorităților de imigrare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE