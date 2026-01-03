„Situația de securitate actuală din regiune și lecțiile identificate în urma acțiunilor militare desfășurate pe teritoriul Ucrainei și în zona Mării Negre au determinat reanalizarea priorităților și a tipurilor de sisteme de armă care se achiziționează; în consecință, achiziția de submarine a fost reprogramată într-o perioadă ulterioară”, a precizat instituția pentru Libertatea.

Suma ar putea crește

Cu toate acestea, achiziția nu este anulată, ci doar amânată. De asemenea, suma necesară ar putea crește.

„Submarinele rămân o capabilitate necesară pentru îndeplinirea misiunilor specifice Forțelor Navale. Având în vedere dinamica prețurilor, fondurile necesare achiziției de submarine vor fi actualizate, după consultarea pieței, anterior inițierii procedurii de achiziție, în funcție de resursele financiare disponibile”, mai arată Ministerul Apărării.

Prima livrare, în cinci ani de la contract

Acesta precizează că livrarea va avea loc la 5-6 ani de la semnarea contractului.

Întrebat dacă instituția vrea să facă achiziția prin instrumentul european SAFE, ministerul nici nu a confirmat, dar nici nu a infirmat.

„Menționăm că finanțarea prin instrumentul SAFE se realizează până în anul 2030, iar fondurile vor fi cuprinse în limitele bugetului de stat (acestea nefiind fonduri nerambursabile)”, potrivit MAPN.

România are un submarin numit „Delfinul”, dar acesta nu mai este folosit de 20 de ani.

Epopeea Naval

România a anunțat proiectul privind achiziția celor două submarine la început de 2023. Presa a scris că achiziția ar fi urmat să fie făcută de la grupul francez Naval.

Acesta este același grup care în 2019 a primit un contract de 1,2 miliarde de euro pentru realizarea a patru corvete, dar pe care francezii nu le-au mai livrat niciodată.

Francezii au dorit bani mai mulți, iar în august 2023 MApN a anulat licitația pentru corvete.

În 2021, Australia a rupt un contract de 56 de miliarde de euro cu Naval pentru livrarea de submarine nucleare. Australia a acuzat atunci că programul este mult în urmă, iar costurile sale au crescut peste cele inițiale.

Ulterior, Australia a semnat un contract cu Statele Unite pentru trei submarine, cu posibilitatea achiziției a altor două.

Anterior, în 2002, Naval a fost implicat într-un scandal de corupție în Malaezia, unde ar fi dat șpagă de 130 de milioane de dolari pentru achiziția de submarine de la firma franceză, conform Reuters.

