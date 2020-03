Știri Externe Economistul Nouriel Roubini: Pandemia de coronavirus a dus la cea mai rapidă prăbușire a economiei din istorie

Economistul Nouriel Roubini, profesor la Stern School of Business din cadrul New York University și fost consilier al lui Bill Clinton când acesta era președinte al SUA, a declarat pentru The Guardian că pandemia de coronavirus a dus la cea mai rapidă prăbușire a economiei din istorie.