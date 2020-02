Criza măștilor de protecție. Directorul Unifarm spune că au fost comandate aproape 6 milioane de bucăți, care vor ajunge în țară săptămâna viitoare. „Avem stocurile permanent completate”

LIVE UPDATE | Primul român infectat cu coronavirus, în stare bună la „Matei Balș”. Klaus Iohannis: „Nu există niciun motiv real de panică”

Specialist în microbiologie: „Coronavirusul nu se transmite prin atingere, ci pe căi respiratorii”

Românii de la sat nu se sperie de coronavirus: „Se stinge cu ţuiculiţă!”