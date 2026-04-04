Un început de an fără precedent, spune Jens Ehrhardt

„Un început de an combarabil nu am mai întâlnit în peste 50 de ani de carieră”, a declarat Ehrhardt, relatează cotidianul german Handelsblatt.

În mod obișnuit, anii bursieri debutează cu optimism, dar 2026 a fost diferit. În primul trimestru, piețele financiare au fost influențate puternic de factori politici, ceea ce amintește de criza din 1962, când tensiunile din timpul crizei rachetelor cubaneze au dus la o scădere de 30% a piețelor.

Prețul petrolului și riscurile economice

Ehrhardt subliniază că, deși petrolul nu mai are aceeași pondere ca acum 20-30 de ani, rămâne un factor crucial pentru stabilitatea economică.

„Când prețul petrolului crește, inflația urcă și ea, iar de regulă, aceasta determină și creșterea dobânzilor, ceea ce afectează economia”, explică acesta.

În prezent, aproximativ 20% din producția globală de petrol și gaze este transportată prin Strâmtoarea Ormuz, o creștere semnificativă față de crizele anterioare, când doar 7% erau afectate.

Investitorii și provocările actuale

Managerul de fonduri consideră că investitorii sunt mai pregătiți pentru volatilitatea piețelor decât în trecut.

„Mulți dețin opțiuni de vânzare, ceea ce arată că se așteaptă la vremuri grele. Totuși, multe dintre riscuri sunt deja incluse în prețurile actuale ale pieței”, afirmă Ehrhardt.

El avertizează că o eventuală recesiune ar putea duce la scăderea câștigurilor companiilor, așa cum s-a întâmplat în 2022, când optimismul de la începutul anului s-a transformat în pierderi de 8% la final.

Întrebat despre investițiile în energie regenerabilă, Ehrhardt consideră că este prematur să ne bazăm exclusiv pe această industrie: „Aproape 80% din producția de energie electrică globală se bazează încă pe combustibili fosili. Din punctul meu de vedere, se vorbește prea puțin despre gaz”.

Totodată, expertul sugerează că acțiunile din sectoarele petrolier și de gaze naturale reprezintă încă o opțiune viabilă pentru investitori, deși viitorul acestora depinde de desfășurarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Incertitudinea generată de Donald Trump, un factor care complică situația

Un alt factor care complică situația este comportamentul imprevizibil al președintelui american.

„Trump a politizat puternic piețele financiare. Orice investitor trebuie să înțeleagă nu doar economie, ci și psihologie”, spune Ehrhardt.

În ceea ce privește tehnologia, optimismul rămâne ridicat în SUA.

Conform lui Ehrhardt, investițiile în inteligența artificială continuă să atragă fonduri semnificative, iar companiile sunt încrezătoare că acestea vor da roade. Acesta a menționat popularitatea recentă a acțiunilor unor giganți tech precum Alphabet, Amazon și Tesla.

Totuși, expertul avertizează că unele companii, precum Meta sau Oracle, au început să emită obligațiuni, ceea ce ar trebui monitorizat.

Europa, în urmă față de SUA în tehnologie și creștere economică

Europa, pe de altă parte, rămâne în urma Statelor Unite în privința investițiilor în tehnologie și a creșterii economice.

Conjunctura economică europeană este mult mai lentă decât cea americană, unde se prognozează o creștere anuală de 1,5-2%. În Europa, acest indicator scade sub 1%, conform lui Ehrhardt.

Deși bursele europene au atras investiții semnificative în 2025, optimismul investitorilor pare acum să se tempereze.

Jens Ehrhardt avertizează că piețele financiare se confruntă cu o incertitudine fără precedent, influențată de factori politici, prețuri ridicate ale petrolului și tensiuni geopolitice.