Coordonarea, în conformitate cu regulile NATO

Ministrul Apărării a anunțat, joi, completarea cadrului legal pentru protecția obiectivelor critice și intervenția împotriva dronelor neautorizate, precum și stabilirea liniei de comandă pentru interceptarea aeronavelor care intră ilegal în spațiul aerian al României.

În cazul aeronavelor cu pilot, militare sau civile, deciziile privind interceptarea sunt adaptate în funcție de tipul aeronavei: pentru militare, coordonarea se face de comandantul misiunii în conformitate cu regulile NATO, iar pentru civile decizia finală revine ministrului Apărării, ca măsură politică și de siguranță națională, inspirată din atacurile din 11 septembrie.

„Avem cazul dronelor, aeronavele fără pilot, unde am stabilit prin ordinul de ministru, detaliat, linia de comandă, cine ce face şi cum face, de la început, din 4 iulie, avem aeronave cu pilot, care pot fi militare şi în cazul dronelor decizia este la comandantul misiunii, comandantul militar al operaţiunii. Avem aeronave cu pilot militare şi civile. În cazul celor militare, din nou, decizia şi toată procedura este coordonată şi derulată de comandantul misiunii în conformitate cu toate regulile NATO de interceptare a aeronavelor militare şi am văzut un caz recent chiar în Estonia”, explicat Ionuț Moșteanu.

Totodată, acesta a menționat că folosirea armamentului şi distrugerea unui avion este ultima măsură: „O măsură de ultimă instanţă, dacă toţi ceilalţi paşi sunt ignoraţi şi aeronava nu se identifică şi nu părăseşte spaţiul aerian al României. Şi e vorba de aeronave cu pilot civile, caz în care decizia de doborâre este la ministru, ca şi până acum”, a spus oficialul.

„Orice intră, doborâți!”

O dronă rusească a pătruns sâmbătă, 13 septembrie 2025, în spațiul aerian al României, unde a zburat, potrivit unor surse, aproximativ 50 de minute. Două avioane de luptă F-16 au urmărit drona, dar nu au tras în ea. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că piloții au avut aprobarea de a doborî drona, dar au decis să nu deschidă focul.

Fost pilot de vânătoare, fost senator și deputat USR și fost vicepreședinte al Adunării Parlamentare a NATO, Nicu Fălcoi susține că ordinul dat piloților de pe avioanele F-16 ar fi trebuit să fie mult mai clar. Fălcoi mai spune că drona trebuia doborâtă „pentru a da un semnal”.

„Nu doar Polonia, ci și România, pe alții nu ne bazăm”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut o cooperare internațională pentru apărarea țării sale și a adăugat că ar trebui găsită o soluție comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei, făcând un apel la Polonia și la România, a relatat agenția de știri Interfax-Ucraina, sâmbătă, 20 septembrie.

„Eu consider că este corect să vorbim despre o soluție comună. Nu doar ca drona să cadă pe capul ucrainenilor, ca să nu ajungă pe teritoriul Poloniei, ci să fie soluții adoptate împreună. Adică noi avem apărare antiaeriană, doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia”, a spus Zelenski în cadrul unei discuții cu jurnaliștii.

Și a continuat: „Și la fel, Polonia doboară cu avioanele tot ce zboară spre ei și ceea ce zboară spre noi. Se poate lua în calcul doar partea de vest a țării noastre, acolo unde Polonia are posibilități. Sau ar putea fi nu doar Polonia, ci și România, pe alții nu ne bazăm”.





