De Cristian Anton,

„Toate-s vechi și 9 toate” pentru că sunt chiar 9 filme nominalizate la Best Picture, la cel mai bun film. De ce trebuie să fie 9, iarăși, nu înțeleg. Probabil ca să fie masa bogată pentru că sunt pe acolo filme care n-au ce să caute.

Asta se întâmplă în fiecare an. Cu șanse dintre aceste 9 filme sunt „Joker”, evident, „feblețea” mea, acest film „minunat”, plin de originalitate, apoi „Once upon a time… in Hollywoood”, aici sunt într-o situație destul de neplăcută, pentru că îmi place mult Tarantino, dar nu-mi prea place ce a făcut aici. Și „1917”. Și „Irishman””, a declarat Cristian Tudor Popescu, pentru sursa citată.

”Eu când trebuie să vorbesc despre niște filme, am acest obicei, bun sau prost, în calitate totuși de critic de film, văd a doua oară filmul respectiv.

Este, după părerea mea, datoria oricărui critic, înainte de a se pronunța, să vadă filmul de două ori. Rar mi se întâmplă ca un film care mi s-a părut slab sau mediu să mi se pară bun și foarte bun după aceea.

Invers da, se întâmplă destul de des. O excepție de felul ăsta este „Parasite”, al lui Bong Joon Ho. A doua oară mi s-a părut mai bun decât prima dată”, a mai spus gazetarul.

Recomandări Povestea de viaţă a unei românce care a trăit cinci ani într-o staţie de metrou din Bruxelles: „Dacă ar fi să o iau de la capăt, n-aş mai pleca din satul meu”

CTP: ”Depinde când vezi un film de starea în care te afli”

”Vă spuneam că mi se pare foarte bună partea întâi a filmului, dar m-a dezamăgit finalul. Văzându-l a doua oară, am sesizat ecartul necesar acolo, e foarte mic, dar există. Există o distanțare față de ce se întâmplă în acel final extrem de violent, un final am putea spune tarantino-esc. Cu înjunghieri, sânge pe pereți. Un final gore”, precizează CTP.

”Însă există acolo o distanță a regizorului față de ce se întâmplă pe ecran. Nu e așa, cuțitul ăla e ca să râdem. E o cheie ludică, ironică, pe care n-am văzut-o prima dată.

Depinde când vezi un film de starea în care te afli. Prima dată mă simțeam foarte rău din punct de vedere fizic. Și când mă simt foarte rău îmi scade capacitatea de a recepționa un film. Și asta e o problemă”, a declarat Cristian Tudor Popescu, la emisiunea ”În fața ta”.

Citeşte şi:

Gabriela Firea spune că avaria din București a fost rezolvată: ”Ce distruge PNL repară PSD!” Noi acuzații la adresa Elcen: „Au știut ce provoacă”

Coronavirusul nu s-a răspândit de la lilieci ori șerpi. Ipoteza uimitoare a unui român

Gândaci la secția de Pediatrie din Focșani. Spitalul dă vina pe pacienți: ”Țin mâncare în sertare”

GSP.RO Decizie incredibila luată de Daniela Crudu după ce a fost bătută de iubit. Ce le-a spus politistilor