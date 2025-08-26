Cum se aplică plata CASS

De la 1 august, Guvernul Bolojan a impus plata unei contribuţii la sistemul public de sănătate (CASS) pentru toţi pensionarii. Însă, la fel ca în cazul impozitului clasic, primii 3.000 de lei au fost scutiţi de la această nouă taxă. Aşadar, cea mai mare pensie din România, care în luna iulie se ridica la 98.000 de lei net, a scăzut în luna august la suma de 88.558 lei net (17.700 de euro). A rezultat astfel o diferenţă de 9.506 lei, aproximativ 1.900 de euro.

Odată cu modificările fiscale de la 1 august, suma netă se calculează aplicând mai întâi cota CASS pe suma brută, apoi impozitul de 10% pe suma rămasă.

Ilie Bolojan la finalul unei ședințe de Guvern FOTO Vlad Chirea

Cele mai mari 10 pensii din România

Primele zece pensii din țară depășesc pragul de 10.000 de euro net lunar, toate fiind calculate pe baza principiului contributivității. Beneficiarii acestor venituri au activat în domeniul bancar și în sectorul asigurărilor, precizează aceleași surse.

A doua pensie ca valoare netă în România ajungea, în luna iulie, la valoarea de 85.367 lei (puţin peste 17.000 de euro). De la 1 august, valoarea pensiei s-a diminuat cu aproximativ 1.650 de euro, ajungând la suma de 77.130 de lei net (15.400 de euro).

Podiumul celor mai mari pensii din ţară era completat în luna iulie cu suma de 81.292 lei, valoare netă. Altfel spus, 16.250 de euro lunar. După noile taxe impuse de coaliţia de guvernare, pensia a scăzut la 73.463 lei net, aşadar 14.700 de euro lunar.

Ultima pensie din top 10 se ridica luna trecută la suma de 56.689 de lei net, în jur de 11.300 de euro lunar. De la 1 august, suma a coborât la 51.320 de lei net, 10.260 de euro net, aşadar o diminuare a veniturilor cu peste 1.000 de euro pe lună. Astfel, cele mai mari 10 pensii din România, chiar şi după impunerea CASS, depăşesc în acest moment suma de 10.000 de euro net lunar, cea mai mare valoare fiind de 17.700 de euro.

Persoane in varsta asteapta in sediul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti. Foto: Hepta

Pensia medie în România este în acest moment 560 de euro

Toate aceste pensii sunt obţinute pe bază de contributivitate, deci nu se încadrau în categoria pensiilor speciale, unde statul oferă lunar un surplus financiar.

Pensia medie în România este în acest moment 2.814 lei (560 de euro), potrivit datelor oficiale de la Casa de Pensii. Numărul pensionarilor depăşeşte 4,5 milioane.

Sistemul de asigurări de sănătate din România se confruntă cu o provocare majoră. Potrivit unui studiu al Academiei de Studii Economice (ASE), din cei 17 milioane de români asigurați, doar 6,6 milioane plătesc efectiv Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS).

Pensiile nu se vor majora în 2026

Bolojan a mai anunțat că pensiile și salariile bugetarilor nu vor crește anul viitor. Șeful Executivului a explicat că situația bugetului este gravă și că trebuie luate măsuri fiscale urgente și impuse noi taxe, altfel România riscă să intre în incapacitate de plată.

Noile decizii vizează reducerea cheltuielilor bugetare, în condițiile în care România a avut anul trecut cel mai mare deficit bugetar dintre țările europene, adică 9,3% din PIB.

