O creștere de 32%

O creștere a prețului la gaze naturale se va reflecta în costurile de producție pentru multe industrii și servicii, contribuind la presiuni inflaționiste generale și la o creștere a costului vieții.

Potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligentă (AEI), dacă plafonarea va fi eliminată, prețul final al gazelor naturale pentru populație va crește cu până la aproape o treime de la 1 aprilie, față de plafonul actual de 0,31 lei/kWh.

„Ofertele apărute pe pagina ANRE pentru 1 aprilie 2026 – între 0,32 și 0,41 lei/kWh cu TVA inclus – nu sunt doar un set de prețuri noi. Sunt, de fapt, un semnal. Un semnal că piața de furnizare nu mai prețuiește energia în funcție de costul mărfurilor, ci în funcție de mărimea riscului, prudență comercială și – la unii jucători – o revenire evidentă la marje ridicate’, arată analiza efectuată pe baza ofertelor încărcate de furnizorii de profil în platforma de comparare a prețurilor a Autorității Naționale de Reglamentare în Domeniul Energiei (ANRE).

Totodată, conform analizei, costurile de achiziție angro ale furnizorilor, luând în considerare cotația tranzacționată pe Bursa Română de Mărfuri pentru trimestrele 2 și 3 din 2026, sunt de circa 0,31 lei/kWh. La bursa olandeză TTF, cotația pentru livrările din 2026 este de 0,29 lei/kWh.

„(…) când prețul facturat (final la consumatori – n.r.) în luna decembrie 2025 a fost de 0,29 lei/kWh (sub plafonul legal – n.r.), o ofertă de 0,32 lei/kWh înseamnă creștere de 3% față de prețul plafonat(…) În schimb, capătul superior al intervalului, 0,41 lei/kWh , înseamnă +32% față de prețul plafonat – iar aici nu mai vorbim despre ajustări, ci despre o repoziționare brutală’, se spune în analiză.

Care sunt primele oferte „postplafonare” ale furnizorilor

Prețul plafonat la gaze pentru consumatorii casnici, stabilit la 0,31 lei/kWh, a fost introdus în 2022, în plină criză energetică. Măsura urma să expire în 2025, dar Guvernul a decis prelungirea ei până la 1 aprilie 2026.

Odată cu această dată, furnizorii sunt obligați să își anunțe clienții în legătură cu schimbarea, iar unele companii au început deja să publice oferte care includ explicit perioada de după eliminarea plafonului.

Prețul final la gaze nu este identic în toate orașele. România este împărțită în 27 de zone de distribuție, fiecare cu propriile tarife. Din acest motiv, același furnizor poate avea prețuri diferite de la o zonă la alta.

Engie: 0,36 lei/kWh după plafon, într-o ofertă combinată

Engie a publicat o ofertă care combină furnizarea de gaze cu cea de energie electrică. În cadrul acesteia, până la 1 aprilie 2026, prețul gazelor rămâne la nivelul plafonat de 0,31 lei/kWh. După această dată, tariful urcă la 0,36 lei/kWh. Asta înseamnă o creștere de aproximativ 16%. Potrivit simulărilor citate de HotNews, pentru un apartament de două camere, factura de iarnă ar putea crește de la circa 235 de lei la aproximativ 272 de lei.

Electrica Furnizare: creștere moderată, de 6,5%

Electrica Furnizare a publicat, pentru clienții din București, un preț final de 0,33 lei/kWh pentru perioada 1 aprilie – 1 iulie 2026. Majorarea față de prețul plafonat este de aproximativ 6,5%. În acest scenariu, o factură medie de iarnă pentru un apartament cu două camere ar putea ajunge la aproximativ 250 de lei, față de 235 de lei în prezent.

PPC, cea mai scumpă ofertă publicată până acum

Cea mai scumpă ofertă analizată aparține PPC, compania care a preluat fostul Enel. Prețul final anunțat pentru perioada de după liberalizare este de 0,42 lei/kWh. Comparat cu plafonul actual, acest tarif înseamnă o creștere de aproximativ 35%. În acest caz, factura lunară pentru un apartament de două camere, în plină iarnă, ar putea urca la peste 300 de lei.

Plafonarea prețului la gazele naturale va fi eliminată de la 31 martie 2026, însă procesul se va desfășura treptat, nu ca la energie electrică, pentru a preveni o creștere bruscă a facturilor, a anunțat ministrul energiei, Bogdan Ivan, sâmbătă, la Antena 3.







