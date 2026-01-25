Potrivit acestuia, măsura este diferită de eliminarea plafonării prețurilor la lumină, care a generat majorări semnificative ale facturilor plătite de români.

„Nu vrem să fugim de răspundere (…). Am aceeași situație (ca la energia electrică – n.r.) la gaze, în care va fi eliminată plafonarea la 31 martie 2026. Am luat încă din septembrie toți operatorii, am calculat ce pot să fac. Deja sunt în piață oferte cu un ban mai mare decât prețul plafonat. Sunt oferte la același preț decât prețul plafonat sau chiar mai jos, pentru că am reglat lucrurile din timp”, a declarat ministrul.

Bogdan Ivan a explicat că a pregătit un plan de rezervă pentru eventualele situații internaționale imprevizibile, cum ar fi conflicte armate care ar putea afecta aprovizionarea sau interconectarea.

„M-am pregătit și cu varianta B, cea în care, din condiții internaționale, nu știu, bombardează rușii ceva prin Ucraina, avem probleme de aprovizionare, avem probleme de interconectare la granița noastră sau orice alt motiv internațional independent de noi, să calculez cum timp de un an voi diminua treptat această plafonare pentru ca omul de rând să nu mai simtă aceeași creștere dramatică și poate chiar dublarea facturilor”, a explicat acesta.

Pentru a evita o creștere semnificativă a prețurilor, Ministerul Energiei spune că a implementat măsuri preventive.

„Suntem pregătiți la gaze, nu o să fie același scenariu negru cum a fost la energie electrică, asta e foarte clar că mă ocup de el. Cum am pregătit aceste lucruri? Cu suficientă lichiditate de gaze în piață, cu contracte bilaterale care funcționează pe minim 2 ani de acum înainte, cu lichidități inclusiv pe piețele internaționale din regiune care, când avem nevoie de echilibrare, putem să luăm un preț foarte bun, cu cea mai mare rețea de transport de gaze naturale din regiunea Europei Centrale și de Est”, a declarat Ivan.

Ministrul mai spune că liberalizarea pieței de gaze naturale va fi realizată astfel încât facturile românilor să nu sufere o creștere semnificativă, ca cele la curent electric.

Pe 1 iulie 2025, mecanismul de plafonare a prețurilor la energie a fost eliminat, iar românii vulnerabili au primit un ajutor pentru a putea plăti facturile.

După eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică, prețurile au înregistrat o creștere semnificativă pentru consumatorii casnici.

Creșteri medii ale prețului cuprinse între 34% și 50%, variind în funcție de furnizor și zona de distribuție.

Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
