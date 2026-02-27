Operațiunea va fi discutată la sfârșitul lunii martie și include atragerea a 281,6 milioane lei de la acționari, prin emiterea de noi acțiuni. Astfel, capitalul social al APM ar urma să crească de la 323,3 milioane lei la 604,94 de milioane de lei.

Investiția se va realiza în două etape: achiziția propriu-zisă, urmată de investiții suplimentare în Portul Giurgiulești, au explicat sursele citate.

Conform informațiilor prezentate în 2025, APM a depus o ofertă de 62 de milioane de dolari pentru preluarea ICS Danube Logistics. Suma reprezintă doar prețul de achiziție, la care se adaugă un angajament de investiții ulterioare de cel puțin 28 de milioane de dolari în dezvoltarea portului moldovenesc.

Principala atracție a Portului Giurgiulești, al cărui unic acționar este Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), o reprezintă poziționarea sa strategică pe Dunăre.

Pentru finanțarea acestei tranzacții, la un curs de 4,32 de lei/dolar, infuzia de capital necesară ar ajunge la 65,2 milioane de dolari, în cazul în care toți acționarii vor subscrie noile acțiuni.

În prezent, APM este controlată de Ministerul Transporturilor (80%) și Fondul Proprietatea (20%). Totuși, Fondul Proprietatea a contestat în instanță decizia APM din 19 iunie 2025 de a achiziționa integral portul moldovenesc. Dosarul se află pe rol, următorul termen fiind stabilit pentru aprilie 2026.

APM, care administrează porturile Constanța, Midia, Mangalia și Tomis, a înregistrat în 2024 o scădere a cifrei de afaceri cu 13% față de 2023, la 479,38 de milioane de lei. Cu toate acestea, profitul net a crescut cu 31%, ajungând la 256,31 de milioane de lei.

