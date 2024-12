Cu trenul de la București la Timișoara în peste 11 ore, în 2025. Modificări ale timpilor de călătorie

Conexiuni internaționale

Se mențin trenurile directe spre Budapesta, Viena, Chișinău, Ruse și Vidin. În sezonul estival, vor exista vagoane spre Varna și Istanbul.

Din păcate, de peste un deceniu nu mai avem legături feroviare cu Serbia.

Îmbunătățiri pe rutele modernizate

Pe porțiunile recent renovate, durata călătoriilor se va reduce ușor. De exemplu, trenul Dacia va parcurge cei 169 km dintre Sighișoara și Simeria în doar o oră și 42 de minute.

De asemenea, între Arad și Deva, timpul de călătorie va fi de două ore și 15 minute pentru 149 km.

Trenul Dacia, Foto: Facebook/The Balkan Line

București – Constanța

Cele mai rapide trenuri vor face două ore și 7 minute, în timp ce cele cu 4-5 opriri vor avea o durată de două ore și jumătate.

În sezonul estival, numărul trenurilor se va dubla, inclusiv cu introducerea Trenurilor Soarelui de către CFR Călători.

Recomandări Pavel Abraham a obținut ordin de protecție împotriva lui Marian Moroșanu, zis Ceaușescu, eroul din ’89 pe care fostul milițian l-a bătut crunt la Mineriadă

Trenul Soarelui, Foto: Facebook/Sorin Grindeanu

București – Aeroport Henri Coandă

Trenurile vor circula la intervale de 40 de minute, cu o durată de 21 de minute la dus și 25 de minute la întors. Prețul biletului rămâne 6 lei.

București – Craiova/Timișoara



Din cauza lucrărilor de modernizare, unele trenuri au fost anulate, iar cele rămase vor face peste 4 ore, cu 30-40 de minute mai mult decât în prezent. Trenul internațional Traianus către Budapesta va pleca din Craiova, nu din București.

Puținele trenuri directe București – Timișoara vor avea o durată de 11-12 ore, în parte din cauza vitezei reduse între Caransebeș și Timișoara. Pe această rută de 533 km, un tren IR va face chiar 11 ore și 51 de minute.

București – Cluj

Călătoria va dura între 9 și 10 ore și jumătate, în special din cauza lucrărilor pe tronsonul Brașov – Sighișoara, unde 128 km vor fi parcurși în 3 ore și jumătate.

Cluj – Oradea

Din cauza lucrărilor de modernizare și electrificare, trenurile sunt înlocuite cu autobuze pentru următorii 2-3 ani. Durata călătoriei este de aproximativ 4 ore.

București – Iași/Suceava

În funcție de tipul trenului și numărul de opriri, călătoria va dura între 6 ore și 24 de minute și 7 ore și 14 minute până la Iași. Pentru Suceava, durata variază între 5 ore și 54 de minute și aproape 7 ore.

Recomandări Tinerii din POT, numărați pe degetele de la o mână. Vârsta medie a parlamentarilor este de 45 de ani și 6 luni

București – Sibiu

Există doar trei trenuri directe pe zi pe sens, cu durate între 5 ore și jumătate și 6 ore și jumătate. Sunt disponibile și vagoane directe Sibiu – Constanța, cu o durată de 9 ore și 15 minute.

Brașov – Constanța

Trenurile fac între 4 ore și 40 de minute și aproape șase ore, via București. În sezonul estival, se adaugă câteva trenuri directe.

București – Oradea/Satu Mare

Un singur tren zilnic va face legătura între Capitală și Oradea, cu o durată de 14 ore la dus și peste 15 ore la întors. Călătoria București – Satu Mare va dura aproximativ 14 ore.

Timișoara – Iași

Aceasta rămâne una dintre cele mai lungi călătorii din România, durând între 16 ore și 17 ore și jumătate, în funcție de rută. Conform ziare.com, un tren IR pleacă din Iași la ora 15.40 și ajunge la Timișoara a doua zi la 9.05, parcurgând 849 km.

Cluj – Galați

Trenul direct face 13 ore și jumătate – 14 ore pe cei 714 km. Pe tronsonul Suceava – Ilva Mică, viteza medie este sub 45 km/h.

Constanța – Mangalia

În extrasezon sunt șapte trenuri pe zi pe sens, iar în sezon numărul crește la peste 15. Unele trenuri fac peste 100 de minute pe cei 43 km, din cauza liniei simple și neelectrificate.

București – Arad

Recomandări Lasă la o parte timiditatea! Şi tu poţi da o lovitură de stat reuşită!

Pe ruta cea mai rapidă, via Ardeal, trenurile fac sub 10 ore și jumătate. Pe varianta mai lentă, via Craiova – Timișoara, călătoria durează peste 12 ore din cauza lucrărilor și restricțiilor de viteză.

București – Galați

Sunt patru trenuri pe sens pe zi, cu timpi de mers între 3 ore și 37 de minute și peste 4 ore, via Buzău – Făurei. Nu vor circula trenuri între Urziceni și Făurei pe magistrala 700.

Brașov – Iași

Trenul direct de la CFR Călători face 7 ore și jumătate la dus și zece minute în plus la întors, via Miercurea Ciuc. Există și trenuri private, dar programul lor pentru 2025 nu a fost încă anunțat.

Brașov – Galați

Trenul direct face 5 ore și 17 minute pe cei 310 km, cea mai lentă porțiune fiind Brașov – Predeal.

Brașov – Valea lui Mihai (granița cu Ungaria)

Trenul internațional Corona spre Budapesta face 10 ore și 39 de minute pe 543 de km. Acesta are vagoane MAV, mai confortabile decât cele ale CFR Călători, și include un vagon restaurant modern.

Linii de navetă

Unele linii de navetă vor avea în continuare multe trenuri zilnice, precum Brașov – Zărnești, Titan Sud – Oltenița, Brașov – Întorsura Buzăului, Ploiești Sud – Măneciu, Ploiești Sud – Slănic, Buzău – Nehoiașu sau Iași – Pașcani. După 20 de ani, reapare în versiunea tipărită a Mersului Trenurilor linia 102, București Nord – București Progresu – Comana – Giurgiu.

Aceste linii merită o atenție specială, mai ales în contextul în care peste 40 de linii secundare au fost închise în ultimii 35 de ani. Menținerea acestor rute reprezintă un aspect pozitiv pentru infrastructura feroviară românească.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News