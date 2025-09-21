Primele descoperiri în Mazovia

Poliția din Mazovia a anunțat duminică pe platforma X că părți ale unui obiect asemănător unei drone au fost găsite în dimineața acelei zile de către culegători de ciuperci.

Conform sursei citate, «Astăzi, în jurul orei 9.00, în orașul Wodyno, județul Siedlce, culegătorii de ciuperci au descoperit în pădure, la aproximativ 1 km de clădiri, părți ale unui obiect asemănător unei drone.»

Dziś po godz. 9 w lesie w powiecie białobrzeskim mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona. Odległość do najbliższych zabudowań w m. Biała Góra to ok. 6 km. Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione… — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) September 21, 2025

Ofițerii de poliție au securizat elementele și zona unde au fost găsite. Alte agenții, inclusiv Poliția Militară și Parchetul Districtual din Siedlce, au fost notificate despre incident.

O descoperire similară în Białobrzegi

La scurt timp după prima descoperire, poliția mazoviană a raportat o altă situație similară în județul Białobrzegi. Un bărbat a observat rămășițele unui obiect asemănător unei drone într-o pădure din zonă. Distanța până la cele mai apropiate clădiri era de aproximativ 6 km.

Descoperire în regiunea Lublin

În aceeași dimineață, o situație asemănătoare a fost raportată în provincia Lublin. Poliția din Lublin a anunțat că «Astăzi, în jurul orei 10.00, în orașul Sulmice, comuna Skibieszów, județul Zamość, un culegător de ciuperci a descoperit un obiect întins pe pământ, care semăna ca formă cu o dronă.»

În toate cazurile, poliția a securizat obiectele și zonele unde au fost găsite. Jandarmeria Militară a anunțat că a luat măsuri în cazul acestor obiecte aeriene neidentificate găsite atât în regiunile Masovia, cât și în Lublin.

Spațiul aerian polonez a fost încălcat în mod repetat de drone rusești

Aceste descoperiri vin la scurt timp după un incident fără precedent în istoria modernă a Poloniei. În noaptea de 9 spre 10 septembrie, spațiul aerian polonez a fost încălcat în mod repetat de drone rusești în timpul unui atac asupra Ucrainei.

Pentru prima dată, Forțele Aeriene poloneze au folosit arme în spațiul aerian al țării pentru a elimina obiecte străine.

Până în prezent, resturi de drone au fost găsite în cinci voievodate: Lublin, Mazovia, Świętokrzyskie, Łódź și Varmia-Mazuria. Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina originea și natura exactă a acestor obiecte.