De unde se vor tăia aceste posturi, marea durere a PSD, PNl și UDMR

Ceea ce trebuie să găsească în prezent partidele este forma sub care e împachetată. Pe scurt, de unde taie din posturi astfel încât la final să fie concediați 10% dintre cei care sunt pe posturi în administrația locală, iar cel mai important, cum e comunicat acest lucru, susțin surse politice pentru Libertatea.

Raportarea la administrația locală este una din cele mai dureroase teme pentru partide mari ca PSD sau PNL, dar și pentru UDMR, o formațiune politică deținătoare a unei frumoase zestre de aleși locali. În schimb, pentru USR, un partid cu câteva zeci de primari și o armată mică de consilieri locali și județeni, tema oferă un respiro de la probleme.

Confruntați cu posibile revolte interne, pentru că în fiecare UAT (unitate administrativ teritorială) există relație apropiată între aleșii locali și angajații din primării sau CJ-uri, situația a devenit așa tensionată între PSD și PNL, astfel încât a fost nevoie de medierea președintelui Nicușor Dan.

Reforma ar trebui încheiată în două săptămâni

Potrivit surselor Libertatea, în cele aproape trei ore de discuții s-a ajuns la mai multe concluzii. Prima este că în două săptămâni trebuie să se vină cu reforma la cheie, pentru a fi adoptată, lucru cu care a fost de acord șeful statului.

Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Recomandări
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

În al doilea rând, a rămas în picioare procentul de reduceri efective ale posturilor ocupate de 10%, ceea ce înseamnă 40% din totalul posturilor existente pe hârtie, după cum le-a explicat Ilie Bolojan și liberalilor reuniți într-o ședință a conducerii, la scurt timp după întrevederea de la Palatul Cotroceni.

Însă pentru formula de calcul au fost însărcinați Cseke Attila (ministrul Dezvoltării și unul dintre liderii UDMR), Marian Neacșu (vicepremier din partea PSD) și Cătălin Predoiu (vicepremier și ministru al Internelor, instituția care coordonează prefecții, cărora li s-a cerut și date actualizate privind evidența posturilor), ca partidele să poată veni cu explicații cât mai raționale de ce în UAT-ul X taie Y posturi și nu Z posturi.

PSD vrea ca tăierile de posturi să fie făcute local, nu de guvern

În al treilea rând, PSD a solicitat ca decizia privind concedierile să nu stea în pixul premierului, ci să fie respectată autonomia locală, adică fiecare primar să decidă cum face disponibilizările. De asemenea, PSD a venit cu mai multe argumente și lăsat președintelui o analiză internă privind criteriile de care să se țină cont pentru o „modernizare inteligentă” a administrației locale.

Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
Recomandări
Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

De exemplu, PSD vrea ca la UAT-urile sub 1.500 de locuitori să nu fie mai puțin de 8-10 funcționari de bază. Pe de altă parte, la UAT-urile cu peste 5.000 de locuitori să fie o normă de 7 funcționari la 1.000 de locuitori. De asemenea, să se țină cont de absorbția fondurilor UE. Surse din PSD susțin că în jurul recomandărilor vor fi purtate discuții între partide în următoarea perioadă, în continuare social-democrații pledând pentru reducerea totală a posturilor cu 25%, așa cum a fost menționat și în programul de guvernare.

Marți dimineață Ilie Bolojan a prezentat un document care arăta că în anumite județe situația era de așa natură încât sunt necesare reduceri în peste 80% sau 90% din UAT-uri

Nicușor Dan a cerut liniște în Coaliție

Surse din Coaliție au precizat că președintele României le-a cerut liderilor din cele patru partide să nu se mai atace public, iar atenția să fie concentrată pe problemele curente și pe realizarea reformelor, fie care țin de stăvilirea deficitului bugetar, fie cum sunt cele din PNRR, unde România mai degrabă bate pasul pe loc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Surpriză uriașă la Românii au talent 2025: Carmen Tănase intră în juriu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Magistrala 2 se extinde spre est cu două stații noi pe tronsonul Pipera–Petricani
Știri România 19:43
Magistrala 2 se extinde spre est cu două stații noi pe tronsonul Pipera–Petricani
Cauza exploziei care a rănit 4 oameni, la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, a fost aflată
Știri România 18:00
Cauza exploziei care a rănit 4 oameni, la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, a fost aflată
Parteneri
Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: „Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare”
Adevarul.ro
Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: „Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare”
Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră
Fanatik.ro
Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

S-a ales succesoarea celebrei Anna Wintour la faimoasa revista Vogue. Cine este aceasta
Stiri Mondene 20:07
S-a ales succesoarea celebrei Anna Wintour la faimoasa revista Vogue. Cine este aceasta
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
Stiri Mondene 17:30
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Finalul coşmarului pentru localnicii cu maşinile blocate în curţi. Zidul de peste 80 de cm va fi dărâmat
ObservatorNews.ro
Finalul coşmarului pentru localnicii cu maşinile blocate în curţi. Zidul de peste 80 de cm va fi dărâmat
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
Libertateapentrufemei.ro
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Mediafax.ro
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate
KanalD.ro
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate

Politic

Culisele întâlnirii de la Palatul Cotroceni. „Reforma” administrației nu se oprește, ci trebuie găsit soluția prin care 10% din bugetari sunt concediați
Politică 20:19
Culisele întâlnirii de la Palatul Cotroceni. „Reforma” administrației nu se oprește, ci trebuie găsit soluția prin care 10% din bugetari sunt concediați
Bolojan, guvernare cu demisia pe masă: 10% din posturile ocupate din administrația locală, eliminate. TVA-ul ar putea crește în HoReCa. Întrebările evitate de premier
Politică 19:55
Bolojan, guvernare cu demisia pe masă: 10% din posturile ocupate din administrația locală, eliminate. TVA-ul ar putea crește în HoReCa. Întrebările evitate de premier
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile