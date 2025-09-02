De unde se vor tăia aceste posturi, marea durere a PSD, PNl și UDMR

Ceea ce trebuie să găsească în prezent partidele este forma sub care e împachetată. Pe scurt, de unde taie din posturi astfel încât la final să fie concediați 10% dintre cei care sunt pe posturi în administrația locală, iar cel mai important, cum e comunicat acest lucru, susțin surse politice pentru Libertatea.

Raportarea la administrația locală este una din cele mai dureroase teme pentru partide mari ca PSD sau PNL, dar și pentru UDMR, o formațiune politică deținătoare a unei frumoase zestre de aleși locali. În schimb, pentru USR, un partid cu câteva zeci de primari și o armată mică de consilieri locali și județeni, tema oferă un respiro de la probleme.

Confruntați cu posibile revolte interne, pentru că în fiecare UAT (unitate administrativ teritorială) există relație apropiată între aleșii locali și angajații din primării sau CJ-uri, situația a devenit așa tensionată între PSD și PNL, astfel încât a fost nevoie de medierea președintelui Nicușor Dan.

Reforma ar trebui încheiată în două săptămâni

Potrivit surselor Libertatea, în cele aproape trei ore de discuții s-a ajuns la mai multe concluzii. Prima este că în două săptămâni trebuie să se vină cu reforma la cheie, pentru a fi adoptată, lucru cu care a fost de acord șeful statului.

În al doilea rând, a rămas în picioare procentul de reduceri efective ale posturilor ocupate de 10%, ceea ce înseamnă 40% din totalul posturilor existente pe hârtie, după cum le-a explicat Ilie Bolojan și liberalilor reuniți într-o ședință a conducerii, la scurt timp după întrevederea de la Palatul Cotroceni.

Însă pentru formula de calcul au fost însărcinați Cseke Attila (ministrul Dezvoltării și unul dintre liderii UDMR), Marian Neacșu (vicepremier din partea PSD) și Cătălin Predoiu (vicepremier și ministru al Internelor, instituția care coordonează prefecții, cărora li s-a cerut și date actualizate privind evidența posturilor), ca partidele să poată veni cu explicații cât mai raționale de ce în UAT-ul X taie Y posturi și nu Z posturi.

PSD vrea ca tăierile de posturi să fie făcute local, nu de guvern

În al treilea rând, PSD a solicitat ca decizia privind concedierile să nu stea în pixul premierului, ci să fie respectată autonomia locală, adică fiecare primar să decidă cum face disponibilizările. De asemenea, PSD a venit cu mai multe argumente și lăsat președintelui o analiză internă privind criteriile de care să se țină cont pentru o „modernizare inteligentă” a administrației locale.

De exemplu, PSD vrea ca la UAT-urile sub 1.500 de locuitori să nu fie mai puțin de 8-10 funcționari de bază. Pe de altă parte, la UAT-urile cu peste 5.000 de locuitori să fie o normă de 7 funcționari la 1.000 de locuitori. De asemenea, să se țină cont de absorbția fondurilor UE. Surse din PSD susțin că în jurul recomandărilor vor fi purtate discuții între partide în următoarea perioadă, în continuare social-democrații pledând pentru reducerea totală a posturilor cu 25%, așa cum a fost menționat și în programul de guvernare.

Marți dimineață Ilie Bolojan a prezentat un document care arăta că în anumite județe situația era de așa natură încât sunt necesare reduceri în peste 80% sau 90% din UAT-uri

Nicușor Dan a cerut liniște în Coaliție

Surse din Coaliție au precizat că președintele României le-a cerut liderilor din cele patru partide să nu se mai atace public, iar atenția să fie concentrată pe problemele curente și pe realizarea reformelor, fie care țin de stăvilirea deficitului bugetar, fie cum sunt cele din PNRR, unde România mai degrabă bate pasul pe loc.

