„Unde a fost, oameni buni, mintea noastră?”

În timp ce PNL și PSD și-au unit forțele la nivel național pentru a-l face președinte pe Crin Antonescu, în comuna timișeană Mașloc se duce o luptă crâncenă între șefa IȘJ Timiș, Aura Danielescu, cumnată a ministrului Sorin Grindeanu și consilier județean PSD, și primarul PNL din localitate, Ionel Lupu. În mai multe postări de pe pagina sa de Facebook, Aura Danielescu reclamă nereguli din Mașloc și „îl face praf” pe primarul Lupu.

„Câtă sinceritate la autoritățile locale! Pentru că a reușit, cu votul consilierilor locali de la PNL, AUR-parțial și PSD-parțial, să ducă 30 mii de euro în ultimele zile din an spre o firmă de proiectare… a casei, ce a făcut, zice-se un proiect în 2020, nu acum și care ar fi trebuit să ne asigure asfalt pe trotuarele distruse complet, domnul primar Lupu Ionel a avut un moment de sinceritate. A motivat că se fac presiuni asupra lui din partea partidului AUR (nu cred așa ceva), să-i dea banii aceștia unui nepot al unuia dintre șefii AUR de la Timiș”, scria Aura Danielescu, într-o postare de pe Facebook din 19 decembrie 2024.

Recomandări JD Vance, mesaj scris în limba română, înainte de alegerile prezidențiale de pe 4 mai: „Nu ar trebui să ne fie frică”

„Astăzi, am vizitat comuna Beba Veche! Cântă cei trei cocoși și comuna este binecuvântată pentru poziția ei (n.r. – granița cu Serbia și Ungaria) și pentru cum a reușit edilul, primarul comunei, să sfințească locul! Dacă compari ce s-a făcut și se face acolo și te uiți, în paralel, la ce nu s-a făcut și nu se face în comuna Mașloc, nu poți să nu te întrebi… unde sunt banii noștri? Cum, Doamne, a mai fost ales, la Mașloc, Lupu Ionel? Unde a fost, oameni buni, mintea noastră?”, este o altă postare a Aurei Danielescu, de pe Facebook, de această dată din luna februarie 2025.

https://www.facebook.com/danielescu.aura/posts/pfbid0mk4LkNYrNUAifiSh2tmUon5689hekdZmLNbXUk4MpmXZMtaR6K5Xi1sxgbxiagnUl?__cft__[0]=AZUtfxkqoIGbK6X8lbnyl4FevlVSKFRHnsN358dXS3FwqfTV16Xb75TUwadqjkmenpoutrRacMGqPpq0f07RgDW00oBJRka60KhkOcbjmGJZ-Itw4-gD4ok86U5G8amSFv1U-7d7x1OTIVkheBWXsnhQVYdCDd2V-UAQs8pvZKc7pg&__tn__=%2CO%2CP-R

Tot pe pagina sa de Facebook, Aura Danielescu a prezentat alte nereguli din localitate, distribuind și postări ale unui cont de TikTok denumit sugestiv „Dreptate pentru Mașloc”.

Recomandări Autoritatea pentru Date Personale investighează milionul de scrisori personalizate trimise de AUR. AEP a anunțat sesizarea Parchetului General

Bătălia pentru Mașloc, dusă în instanță

Aura Danielescu, despre care Libertatea a scris că a dus un proces cu Poliția pentru suspendarea permisului de conducere până la Curtea Constituțională, nu s-a limitat la a reclama problemele din Mașloc pe Facebook. Social-democrata a formulat mai multe cereri în baza Legii 544/2001, care garantează accesul la informații de interes public. Nemulțumită că primăria nu i-a răspuns sau a făcut-o în bătaie de joc, Aura Danielescu a dat instituția în judecată, cerând ca Primăria Mașloc să fie obligată să îi comunice informațiile solicitate.

Libertatea a identificat 13 procese cu obiectul „comunicare informații de interes public” în care Aura Danielescu este reclamantă, iar comuna Mașloc este pârâtă. Dintre cele 13 procese, 12 au fost deschise în perioada 5 – 11 februarie 2025. Primul litigiu, deschis în septembrie 2024, a fost soluționat în ianuarie 2025, în primă instanță de Tribunalul Timiș, care a admis în parte cererea Aurei Danielescu.

„Obligă pârâta să comunice reclamantei informaţiile solicitate prin cererea înregistrată sub nr. 2198/22.07.2024, respectiv deciziile emise de Camere de Conturi Timiş din anul 2015 şi până în prezent privind comuna Maşloc, precum şi un exemplar al raportului de control aferent fiecărei decizii, împreună cu adresele semnate de directorul Camerei de Conturi Timiş privind deciziile anterior menţionate, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, sub sancţiunea aplicării unor penalităţi de întârziere de 200 de lei pe zi de întârziere”, este decizia Tribunalului Timiș, care a fost atacată cu apel, procesul fiind pe rolul Curții de Apel Timișoara, unde trebuie pronunțată sentința definitivă.

Recomandări Rimetea, satul din Munții Trascău desemnat „Destinația anului 2025”. Locuitorii trăiesc exclusiv din turism: „Mâncarea ne face renumiți”

Aura Danielescu. Foto: Facebook

Contactată de Libertatea, Aura Danielescu a explicat că actualul primar este la al treilea mandat, având la activ și un mandat de viceprimar. „Unul dintre mandate chiar a fost câștigat cumva cu sprijinul meu, deși era la PNL, iar eu eram membru PSD. Nu că am făcut ceva anume, dar mi s-a părut că este o persoană care ar putea să aducă un bine comunității în care eu trăiesc”, susține Aura Danielescu.

Șefa IȘJ susține că în comuna Mașloc este o comunitate săracă, iar începând cu luna mai 2024, în preajma alegerilor, vecinii săi au început să primească gratuit lemne pe care nu le-au solicitat. „Pur și simplu veneau și oamenii spuneau ceva de genul: «Dar eu nu am comandat și nici nu am bani». În momentul acela, cel care transporta lemnele spunea pur și simplu: «Nu trebuie să plătiți, sunt de la domnul primar». Și toată campania electorală a mers în felul acesta”, mai spune Danielescu.

Consiliera județeană mai susține că „există întotdeauna câte un cărăuș care este apropiat cumva de autoritatea locală, care are exclusivitate într-un sezon de tăiere a masei lemnoase și care este singurul care transportă, ajunge foarte repede la pădurar, care, de altfel, și el este într-o relație cu primăria pentru că verișorul lui este cel care face toate lucrările în comuna Mașloc”.

„De atunci a început o urmărire sistematică a acestui fenomen”

„Când am văzut că nu se mai opresc din a tăia pădurea, pe aplicația pe care toată lumea o are la dispoziție, am început să-i urmăresc. Le urmăream traseele, am văzut cum cumpără masa lemnoasă cu un preț pe care ar trebui să îl aibă doar locuitorii din comună. Ei, de fapt, duc în afara comunei. Vând foarte mult, 5-6 transporturi fac pe zi, împărțind banii între ei. Și de atunci a început o urmărire sistematică a acestui fenomen de vandalizare, aș zice, în scopuri nu normale, ci ilicite, a masei lemnoase”, a mai explicat Danielescu.

Pornind de la povestea tăierilor de lemne, Aura Danielescu a început să verifice mai multe activități ale Primăriei Mașloc. „Am sesizat Curtea de Conturi prima dată. S-au făcut verificări, raportul de la Curtea de Conturi este public, o să vedeți câte lucruri sunt acolo găsite ca fiind ilegale. Am verificat lucrările din comuna Mașloc, am anunțat Inspectoratul de Stat în Construcții. Până acum, tot ce am sesizat eu s-a adeverit”, mai spune Danielescu.

În lupta deschisă cu primăria, șefa IȘJ Timiș a formulat pe bandă rulantă cereri de comunicare a unor informații de interes public, pe Legea 544/2001. „Până la acest moment am peste 20 și ceva de solicitări. Nu au răspuns decât la o singură solicitare până acum, respectiv parțial la una dintre ele și în bătaie de joc, fără să cunoască cineva din cadrul primăriei cum se răspunde la o solicitare”, mai spune social-democrata.

Șefa IȘJ Timiș susține că nu face decât să își exercite dreptul de a obține informații de interes public și să lupte pentru binele localității. „Datorită funcției pe care o ocup, eu văd toate comunele din județul Timiș. Mașlocul este ceva de noaptea minții. Nu vă puteți imagina. Se fură ca în codru. Apa o plătim toți. Domnul primar, de exemplu, folosește hidranții pentru a lua apă, cantități industriale de apă, în sezonul în care dumnealui își lucrează pământul. Cu știința dumnealui, apropiații lui se leagă cu furtun și își duc apa peste tot la animale. Adică e o hoție pe care dumnealui nu înțelege să o oprească”, mai reclamă Aura Danielescu.

„Încerc să fac dreptate fără să îmi doresc să fiu eu primar”

Cumnata ministrului Grindeanu a mai declarat pentru Libertatea că nu poate oferi detalii despre toate ilegalitățile descoperite, pentru că în unele dintre cazuri a sesizat „organele abilitate”. Întrebată dacă demersurile sale sunt premergătoare unei candidaturi la Primăria Mașloc, consiliera județeană PSD a exclus o candidatură la funcția de primar.

„Efectiv este exclus (n.r. – să candideze). Aș fi putut să fac asta de foarte mulți ani. Fac parte din acea comunitate, o iubesc, o cunosc foarte bine, dar nu-mi doresc lucrul acesta și niciodată nu s-ar întâmpla, iar primarul știe acest lucru, chiar îl și spune în repetate rânduri. Cred că suntem printre puținele comune fără viceprimar, pentru că el încearcă să-și negocieze o poziție de viceprimar pe considerentul că cineva ar putea să mă oprească pe mine din a depune petiții, plângeri. (…) Încerc să fac dreptate în comuna Mașloc fără să îmi doresc să fiu eu primar. Nici dacă ajung la pensie nu aș vrea așa ceva pentru mine. Eu am o altă cale pe care am plecat”, a mai declarat Aura Danielescu pentru Libertatea.

Primarul din Mașloc: „Nu am vrut să o pun vice pe fiică-sa”

Contactat de Libertatea pentru un punct de vedere, primarul din Mașloc, Ionel Lupu, a declarat că Aura Danielescu are o problemă personală cu el și „o joacă politic, având susținere politică în alte părți”. „Eu o las să facă ce vrea. Nu am nicio problemă. I-am dat răspunsuri, ea nu e mulțumită de răspunsuri”, a declarat Ionel Lupu. Primarul din Mașloc a declarat că acuzele aduse de șefa IȘJ sunt nefondate și Aura Danielescu ar avea o miză personală.

Ionel Lupu, primarul din Mașloc. Foto: Facebook

„Pădurea este în administrarea Ocolului Silvic. Eu nu am dreptul să tai un pom. În șapte ani am fost de cinci ori la pădure. Nu noi exploatăm pădurea. Noi nu tăiem un metru cub, un lemn nu tăiem în pădure. Totul face Ocolul Silvic, nu noi. Sunt răutăți că n-am vrut să o pun vice pe fiică-sa și treburi din astea. A dat vreo trei de la partid afară ca să ajungă ea consilier. Dar astea sunt mai mult personale. Nu cred că ar trebui în spațiu public să discutăm lucrul ăsta”, a declarat primarul Ionel Lupu pentru Libertatea.

Edilul a minimalizat neregulile găsite de echipele de control, spunând că au fost descoperite „chestii mărunte, nimic serios”. Primarul Lupu susține că nu a încercat să rezolve conflictul cu Danielescu cu conducerile partidelor din coaliția de guvernare din care ambii fac parte.

„Eu nu am încercat nimic, nici să remediez, nici să… Eu am lăsat lucrurile să decurgă normal. Nu am intervenit nici la partid, niciunde să zică că eu am umblat pe nu știu unde și am făcut asta și asta. Nu. Să se termine cum se termină și atunci vedem ce o fi în continuare. Am și eu multe dovezi și multe treburi, dar le țin. Încă nu le dau drumul pentru că nu-i cazul”, a mai declarat primarul din Mașloc.

Ionel Lupu a mai declarat că „pe unde merge”, Aura Danielescu se laudă că e cumnata lui Sorin Grindeanu. „Îl cunosc personal. El este din alt aluat, nu are treabă cu așa ceva. El nu coboară la nivelul ăsta niciodată. El e din altă lume, nu are nici o legătură cu astea”, a mai declarat Ionel Lupu pentru Libertatea.

Întrebată cum comentează afirmațiile primarului, potrivit căruia demersurile sale au legătură cu alegerea ca viceprimar a fiicei sale, Aura Danielescu nu a oferit un răspuns până la publicarea articolului.

Fotografii: Facebook

Urmărește cel mai nou VIDEO Tehnologie 5 știri by Libertatea – Tech: OpenAI vrea Chrome, Huawei atacă Nvidia, iar roboții devin Transformers în realitate

Urmărește-ne pe Google News