Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe Adrian Veştea. Veştea a precizat că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că îşi doreşte un guvern politic, care să îşi asume reforme reale.

Adrian Veștea a oferit explicații despre fotografia în care apărea alături de Emanoil Alexa, un interlop căutat în SUA pentru fraude informatice. Imaginea a fost realizată pe 12 mai 2019, în timpul festivalului „Blumenfest” din comuna Bod, organizat în cadrul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare.

Veștea a declarat atunci că politicienii sunt adesea rugați să facă fotografii cu diverse persoane, fără a cunoaște întotdeauna identitatea acestora.

„Am făcut foarte multe poze cu colegii de partid, era în campania pentru europarlamentare, vin foarte multe persoane să se fotografieze, iar eu nu îngrădesc acest lucru”, a explicat Veștea.

Liderul PNL a subliniat că nu îl cunoștea pe Emanoil Alexa la momentul respectiv și chiar a crezut inițial că acesta fusese adăugat în imagine prin Photoshop.

„Nu știu cine este Emanoil Alexa. Am aflat de el acum câteva zile, din presă”, a spus Veștea, adăugând că fotografia este una de grup, realizată într-un spațiu public, și că nu se simte afectat de apariția sa în imagine alături de o persoană cu un trecut penal.

Pe lângă acest subiect, Veștea a negat cunoașterea unor posibile legături între colegul său de partid, Andrei Kadas, și frații Alexa. Casa lui Kadas fusese recent percheziționată.

În 2024, Tribunalul Brașov a dat verdictul în primă instanță în cazul grupului infracțional acuzat că a sustras sute de mii de dolari din bancomatele din patru state americane prin clonarea cardurilor. A dispus confiscarea specială a peste 260.000 de dolari de la membrii grupării infracționale, precum și a două vile de lux construite din banii sustrași din bancomatele din America.

Liderii grupării au fost condamnați la închisoare cu executare, însă sentința nu era definitivă, conform Transilvania365. Emanoil Alexa a primit 5 ani și 8 luni de închisoare.

Conform anchetatorilor americani, membrii grupării au clonat în 2018 într-o singură lună peste 250 de carduri. Iar pe 17 decembrie 2018, de exemplu, au scos bani de pe 220 de carduri clonate.





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